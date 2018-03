Aimo Diana vuole leggere su quest'ottica la gara vinta dalla Sicula Leonzio nel derby di Siracusa contro l'Akragas. I biancazzurri non hanno vissuto una settimana facile ma sentendo il tecnico leontino è stata la sua squadra ad andarsi a prendere la vittoria, affrontando il match con grande intensità e pressando gli avversari fin dalla loro trequarti. E alla fine, alcuni commenti sentiti nel post-partita non sono piaciuti più di tanto ad un Diana soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi: "Non mi aspettavo affatto una partita semplice, infatti la sensazione che ho avuto a fine partita è quella che abbiamo vinto un'amichevole. Devo fare i complimenti alla mia squadra che fin dal primo minuto ha cercato di schiacciare l'Akragas. Noi non abbiamo dato modo ai nostri avversari di avere speranze, siamo sempre stati molto corti, molto stretti, abbiamo fatto girare molto bene la palla. Siamo stati molto attenti e abbiamo avuto un baricentro molto alto, così come avevamo preparato la partita in settimana".Anche sulla base di alcune partite dell'Akragas che lo stesso tecnico della Sicula Leonzio ha visto nelle giornate precedenti, e in cui il Gigante allenato ora da Leo Criaco ha comunque messo in difficoltà squadre più blasonate e organizzate degli stessi biancazzurri. Ecco perchè, secondo il tecnico bianconero, la vittoria ottenuta sul neutro di Siracusa non perde di valore a causa della situazione drammatica che sta vivendo il club della città dei Templi: "Il fatto che la gara venga presa come se avessimo vinto l'amichevole mi dà molto fastidio. Comunque se dai all'Akragas di giocare e di trovare lo spirito giusto ti può mettere in difficoltà, così come ha messo in difficoltà diverse squadre, a parte il secondo tempo contro la Juve Stabia. Ricordo la partita che ha fatto qui il Lecce, ma anche quelle contro Catanzaro e Bisceglie, che hanno fatto tutte fatica contro l'Akragas. Non è facile chiudere le partite anche se volevo che accadesse, ma contro squadre che difendono in questo modo la propria area non è facile".Il cursore di centrocampo della Sicula Leonzio si è espresso in merito ad una gara che non è mai sembrata in discussione, proprio per l'atteggiamento particolarmente propositivo della sua squadra. Il merito del rigore che ha sbloccato il risultato è soprattutto suo, ma il centrocampista bianconero sottolinea in particolare il modo con cui la squadra allenata da mister Diana ha affrontato una gara che poteva nascondere mille insidie: "Erano tre mesi che non giocavo titolare, sinceramente mi mancava il campo perchè è brutto stare fuori. Tutta la squadra ha fatto una grande partita, era importantissimo portare a casa i tre punti e siamo felici di esserci riusciti. Il campo in sintetico non era facile da gestire, ma noi siamo abituati perchè ci alleniamo su un campo del genere. E poi un campo del genere ti consente di manovrare meglio, per il nostro gioco andava bene. Non è stato semplice affrontare l'Akragas, è stato difficile andare in vantaggio e siamo stati bravi a restare sul pezzo dopo l'1-0".