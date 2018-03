Il pari con la Virtus Francavilla forse sta anche stretto agli aretusei, che però avevano soprattutto il bisogno di ritrovare una prestazione positiva dopo le ultime due prove opache contro la Casertana ed il Catania nel derby. Alla fine dei novanta minuti gli azzurri devono fare i conti con l’imprecisione degli attaccanti sottoporta e con il palo di Scardina della ripresa che si è rivelato decisivo.“La partita l’avevamo preparata in questo modo. Mi dispiace perché oggi i ragazzi, dopo qualche settimana di sofferenza, meritavano il risultato pieno, avevano voglia di aggiudicarsi questi tre punti, ma purtroppo è un periodo che ci gira tutto storto. Io credo però che se metteranno in campo sempre questo spirito riusciranno ad ottenere risultati importanti come hanno fatto in gran parte del campionato”.“Abbiamo interpretato bene quello che ci aveva chiesto il mister e siamo stati bravi a leggere le situazioni tattiche durante la gara. Ma c'è un po' di rammarico perché ai punti avremmo meritato qualcosa in più – ha detto il centrale di difesa azzurro –. Abbiamo avuto occasioni da gol nitide. Da qui partiamo avendo ben chiaro qual è il nostro obiettivo”.