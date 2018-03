PALERMO - Grande rammarico ma anche la sensazione di avere davanti una squadra che può ancora vincere il campionato. Maurizio Zamparini commenta così la gara pareggiata in maniera beffarda dal Palermo sul campo del Novara. Una gara che sembrava ormai in mano, con tanto di terza vittoria consecutiva in saccoccia per gli uomini allenati da Bruno Tedino, e il patron rosanero ha parlato della prova partendo in particolare da un secondo tempo quasi perfetto per i rosanero. Tanto da aver visto in crescita anche i giovani della 'cantera' palermitana: "Non ci ho dormito stanotte, è stata veramente una cosa non prevedibile ma sono cose che nel calcio succedono, solo che a noi succedono sempre al contrario. Nell'analisi che ho fatto con allenatore e direttore sportivo, ho detto che nelle prossime partite deve sempre scendere in campo il Palermo visto nel secondo tempo, che è il vero Palermo. Quello del primo tempo balbettava, chissà succede nello spogliatoio all'intervallo, ma io vorrei che succedesse anche prima dell'inizio della partita. Naturalmente nel secondo tempo abbiamo giocato ad un altro livello, in particolare Fiordilino e La Gumina che nel primo tempo non avevano toccato palla".

In ogni caso, Zamparini è convinto ancora delle chances di vittoria del campionato per la sua squadra, a patto che le prestazioni restino di livello alto: "Secondo me recupereremo punti anche nei confronti dell'Empoli, le cose non possono andare sempre bene a loro e storte a noi. Ad un certo momento anche loro avranno degli impegni più complicati. Io penso che il Palermo arriverà primo, specialmente se rivedremo sempre il Palermo che si è visto ieri nel secondo tempo". Domenica prossima al 'Barbera' arriverà un Carpi come di consueto ostico oltre che in piena lotta per i playoff, Zamparini presenta così la gara: "Quella di domenica sarà la prima gara difficile senza sei-sette titolari nostro. Abbiamo giocatori infortunati, la difesa che si è vista ieri non è quella titolare, mancavano elementi fondamentali e quindi spero che ritornino presto. Poi ci mancheranno anche i giocatori convocati dalle Nazionali. I nostri rincalzi sono forti e lo hanno dimostrato anche ieri, penso che faremo un risultato positivo. Ieri mi auguravo la vittoria che è anche la linea da seguire per arrivare a vincere il campionato".Una rabbia che monta in maniera più feroce nelle parole del patron del Palermo, a maggior ragione perchè questa tornata di convocazioni e di gare internazionali avrebbe potuto forse far prevalere il buonsenso da parte di quelle Federazioni che non hanno nulla da giocarsi, se non il blasone delle amichevoli, in questa sosta per le gare tra Nazionali. Ecco perchè Zamparini invita le istituzioni federali ad alzare la voce, fermo restando che questa sarà l'ultima sosta che porterà via giocatori a Bruno Tedino: "È un campionato falsato nel silenzio generale. Non parlo solo del Palermo, per me è una cosa ingiusta il fatto che un campionato importante come la serie B, in cui stiamo lottando per andare in serie A, ci vengano portati via sei-sette giocatori perchè devono giocare delle amichevoli con le loro Nazionali. Non è possibile, e le cose non possibili e ingiuste vanno cambiate. Non spetta a noi, il mio è un invito alle istituzioni, è una vergogna quello che sta accadendo".