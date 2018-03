Un punto con l'amaro in bocca visto che la squadra di Calori ha tenuto per novanta minuti il pallino del gioco in mano, ma gli ospiti si sono rivelati cinici nelle due occasioni da rete avute. Il mattatore per i nerazzurri pugliesi è D'Ursi, autore di una doppietta. Suo il gol che alla mezz'ora sblocca il risultato con un destro che batte Furlan sul palo più lontano. Il gol del Bisceglie, però, non demoralizza il Trapani (che già in precedenza aveva sfiorato più volte la rete) che pareggia cinque minuti più tardi con Silvestri: calcio di punizione dalla sinistra di Palumbo, palla sul vertice dell'area dove il difensore granata si fa trovare pronto a colpire di testa e insaccare.I granata mollano la presa per una decina di minuti, quanto bastano al Bisceglie per sfiorare prima il pari con Risolo e poi trovarlo ancora una volta con D'Ursi. La rete del numero 7 è un gioiellino, che con un tiro a giro batte Furlan sul palo secondo palo. Da questo momento in poi, però, c'è solo il Trapani in campo: prima la traversa di Corapi su punizione, poi il mancato rigore assegnato per un tocco di mano di Jurkic. Nel finale ci prova anche Scarsella da pochi passi su cross di Campagnacci, ma manda sul fondo.(adesso a +2) e che potrebbe vedere allontanarsi ancor di più la vetta, visto che domani il Lecce giocherà contro il Cosenza. Un pari da archiviare verso il derby di settimana prossima contro l'Akragas.36'pt D'Ursi, 41'pt Silvestri, 3'st Polidori, 12'st D'UrsiFurlan, Drudi, Scarsella, Polidori (36'st Campagnacci), Murano (21'st Minelli), Fazio, Silvestri, Palumbo, Visconti (37'st Rizzo), Marras, Corapi (18'st Steffè). A disposizione: Pacini, Ferrara, Pagliarulo, Canino, Girasole, Aloi. Allenatore: Calori.Crispino, Petta, Jurkic, D'Ursi (36'st D'Ancora), Jovanovic (22'st Ayina), Toskic (1'st Vrdoljak), Giron, Delvino, Montinaro, Risolo (36'st Prezioso), Markic. A disposizione: Vassallo, Alberga, Diallo, Migliavacca, Dentello. Allenatore: Mancini.Giosuè Mauro D'Apice di Arezzo.Delvino (B), Crispino (B), Marras (T)