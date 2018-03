, una storia che si ripete ormai con una certa cadenza per il Palermo di Bruno Tedino. Poteva essere una sconfitta quella di ieri contro il Novara di Domenico Di Carlo, dopo che i rosanero erano andati sotto nel risultato durante il primo tempo senza mostrare particolare forza nel creare qualcosa di concreto quantomeno per pareggiare, o contrariamente poteva essere invece un successo inaspettato quanto legittimo dopo i primi minuti della ripresa (con le reti fulminee di Rispoli e La Gumina a ribaltare il punteggio). E invece alla fine è stato un pari che accontenta parzialmente i padroni di casa, capaci di recuperare una gara quando sia il contro dei suoi uomini in campo che il cronometro andavano contro, ma per nulla gli ospiti che con quei due punti in più avrebbero messo in pieno mirino il Frosinone, battuto appena una settimana fa e fermato anch'esso sul pari dalla Salernitana.che il Palermo si ritrova bloccato in questa sua quantomeno travagliata stagione. Specialmente in queste ultime gare infatti i rosa hanno gettato all'aria diverse buone occasioni di accumulare punti nella gestione degli ultimi minuti. E' accaduto nelle sconfitte con il Foggia, da una situazione addirittura di vantaggio, e il Perugia, quando il risultato sembrava già orientato verso uno 0-0 prima che Di Carmine segnasse in pieno recupero, ed è accaduto anche ieri al 'Piola' contro un avversario in dieci e capace di trovare la forza di reagire soltanto dopo che i rosa avevano gettato alle ortiche diverse occasioni per passare addirittura sul 3-1 dopo i gol di Rispoli e La Gumina.in campo di Nestorovski e compagni colleghiamo ciò che è accaduto sulla panchina rosanero, con il mistero che alimenterà la cronaca dei prossimi giorni in merito al presunto oggetto che avrebbe colpito il tecnico Tedino al momento del secondo gol rosanero con l'ex Pordenone costretto a seguire il resto del match seduto con capogiro e nausea, allora il rammarico aumenta anche sulla gestione di elementi (vedi Coronado, Gnahorè e La Gumina) che a detta di molti, sostenitori rosa in primis, sarebbero dovuti restare in campo fino al triplice fischio. Così però non è stato ed oggi ci troviamo a commentare giustamente più il fatto extracalcistico che ha colpito l'allenatore dei rosanero piuttosto che la gara in sè e per sè. Adesso ai rosa non resta che ritrovare tranquillità in vista di una due gare (Carpi ed Entella) sulla carta alla portata dei rosanero anche se lì davanti l'Empoli di Andreazzoli corre e continua ad accumulare vantaggio.