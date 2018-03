La formazione di Paolo Bianco, certamente in crescita rispetto alle ultime uscite due sconfitte, non è riuscita a ritornare al successo e scende al sesto posto in classifica. In difesa si rivede Turati che dà nuova sicurezza al reparto, ma in avanti l’imprecisione degli attaccanti probabilmente costano due punti in più: Scardina sbaglia un rigore in movimento alla mezz’ora, poi è sfortunato a cogliere il palo su una splendida semi rovesciata che aveva impietrito Albertazzi. Dall’altra parte del campo Tomei non si è dovuto sporcare le mani.Timida la risposta del Siracusa che ci provano dalla lunga distanza con Mancino su calcio di punizione e con Turati, ma senza impensierire Albertazzi. Alla mezz’ora si infiamma il match: prima Prestia calcia centralmente un calcio di punizione da buona posizione, poi doppia gli aretusei costruiscono una doppia occasione per il vantaggio con Palermo che a tu per tu con Albertazzi si fa murare il tiro, poi Scardina fallisce un rigore in movimento calciando altissimo. Al 38’ è ancora la formazione di Bianco a rendersi pericolosissima, ma Scardina in semi rovesciata centra il palo ad Albertazzi battuto.con una conclusione volante di Mancino che impegna severamente Albertazzi. Al 65’ torna a farsi pericolosa la squadra di D’Agostino sull’ottimo spunto di Partipilo che suggerisce la battuta di Viola all’interno dell’area di rigore, ma Daffara si oppone salvando i suoi in angolo. Rispondono i leoni con un taglio del neo entrato Toscano per Liotti che incorna di testa, ma Albertazzi con un grande intervento devia in angolo. La sfida non si sblocca, ma nel recupero sono veementi le proteste dei brindisini per un calcio di rigore non concesso dal Sig. Cascone, dopo l’atterramento di Partipilo in area. Finisce con un pari a reti bianche al ‘Fanuzzi’: 0-0.//.Albertazzi; Maccarrone, Agostinone, Prestia; Triarico (Albertini 46’), Folorunsho (Mastropietro 77’), Sicurella (Madonia 77’), Biason, Pino; Anastasi (Viola 57’), Partipilo. A disposizione: Saloni, Colonna, De Toma, Demoleon, Lugo Martinez, Di Nicola, Parigi, Monaco. Allenatore: D’Agostino.Tomei; Daffara, Turati, Bruno, Parisi; Palermo (Toscano72’), Spinelli; Liotti, Catania, Mancino (De Silvestro 80’); Scardina (Bernardo 80’). A disposizione: Genovese, Di Grazia, Mangiacasale, Giordano, Vicaroni, Marotta, Mazzocchi, Altobelli, Calil. Allenatore: Bianco.Sig. Mario Cascone (Nocera Inf.).Sig. Gianluca D’Elia (Ozieri) e Sig. Enrico Montanari (Ancona).Ammoniti: Biason 52’, Turati 79’, Catania 90’+3’. Espulsi: //.