A disp: 12 Farelli, 22 Benedettini, 2 Troest, 4 Mantovani, 9 Sciaudone, 10 Macheda, 17 Seck, 18 Lukanovic, 24 Dickmann, 30 Maniero.

All: Domenico Di Carlo.

PALERMO: 22 Pomini; 28 Dawidowicz, 6 Struna, 24 Szyminski; 3 Rispoli, 13 Gnahoré, 8 Jajalo, 10 Coronado, 21 Fiordilino; 30 Nestorovski (cap.), 20 La Gumina.

A disp: 1 Maniero, 12 Posavec, 4 Accardi, 7 Trajkovski, 9 Moreo, 16 Balogh, 18 Chochev, 23 Fiore, 35 Murawski.

All: Bruno Tedino.

ARBITRO: Marco Serra (Torino).

Si riparte, nessun cambio nelle due formazioni.45' Un minuto di recupero.40' Gnahorè vicino al gol del pari con una conclusione potente da fuori che Montipò è costretto a deviare a mani aperte.36' Il Palermo prova ad imbastire delle azioni offensive ma il Novara chiude tutti gli spazi.27' Nestorovski prova ad impensierire la difesa novarese ma la sfera finisce in out.2' Cross di Rispoli in area piemontese senza che nessun compagno colga il passaggio.Squadre in campo per il calcio d'inizio, batte il Novara.Tedino schiera un 3-4-1-2 con Coronado sempre alle spalle della coppia Nestorovski-La Gumina. In difesa Dawidowicz, Struna e Szyminski. Piemontesi con la coppia Puscas-Sansone.Puscas 7'.1 Montipò; 31 Golubovic, 8 Chiosa, 3 Del Fabro, 27 Calderoni; 23 Moscati, 20 Ronaldo, 5 Casarini (cap.), 11 Di Mariano; 19 Puscas, 7 Sansone.Ammoniti: Szyminski 20', Coronado 29'.