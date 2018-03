CORONADO 7 Un primo tempo in sordina, poi nella ripresa magie che portano i rosa avanti. Sostituito nel finale con la squadra avanti in classifica.

POMINI 6 Incolpevole sui gol di Puscas e Sciaduone, sicuro in tutte le uscite e guida esperta per l'ennesimo terzo difensivo diverso.DAWIDOWICZ 5,5 Una gara attenta quella del polacco che però si fa sfuggire qualche pallone alto di troppo.STRUNA 6 Gara senza particolari sbavature anche se sui gol del Novara ha le stesse colpe dei compagni.SZYMINSKI 5,5 Non esente dal resto del pacchetto difensivo.RISPOLI 7 Sempre il più positivo in campo con le sue discese e l'ennesimo gol, il sesto del suo campionato.GNAHORE' 6,5 Fin quando è in cambio regge il centrocampo con qualità e quantità.JAJALO 6 Meno fraseggi per il bosniaco che pensa più a spezzare le azioni degli avversari.FIORDILINO 6,5 La lieta sorpresa della giornata con un assist per Rispoli e una prestazione di spessore.NESTOROVSKI 6 Nervoso e poco concreto. L'unica cosa buona è l'assist per Coronado in occasione del gol di La Gumina.LA GUMINA 7 Il palermitano conferma il buon momento di forma, peccato per il gol del 2-1 annullato nel finale da Sciaudone.MOREO s.vMURAWSKI s.vCHOCHEV s.v