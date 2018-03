Penso che oggi dobbiamo prendere il buono che è stato espresso riacciuffando una gara che aveva preso una piega storta. Oggi c'è tanto rammarico per aver preso un gol alla fine ma allo stesso tempo fiducia per continuare in campionato perchè abbiamo fatto una grande prestazione. Io provo sempre a vincere e quando si gioca bene come naturale conseguenza arrivano anche i gol.

che poteva finire con un successo se non fosse arrivato il gol al termine del match con il Novara ma Rispoli anche oggi si è segnalato come il migliore in campo. Il terzino rosanero ha dunque commentato con rammarico ma positivamente il 2-2 del 'Piola'.: "Io ho visto solo il mister che stava male perchè gli hanno lanciato qualcosa ma non posso che essere dispiaciuto per fatti di questo tipo perchè la salute è la cosa più importante nella vita e non può essere messa a rischio per una partita di calcio. Lo sport deve essere qualcosa di bello per chi lo gioca e per chi viene ad assistere ad un evento e deve esserci un agonismo pulito e leale".