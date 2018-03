NOVARA (4-4-2): Montipò; Golubovic, Chiosa; Troest, Calderoni; Moscati, Ronaldo, Casarini, Di Mariano; Puscas, Sansone. All.: Di Carlo.

PALERMO (3-5-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Szyminski; Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Coronado, Fiore; La Gumina, Nestorovski. All.: Tedino.

dopo i successi interni con Ascoli e Frosinone con un acuto anche in trasferta. Il Palermo di Bruno Tedino, dopo essersi aggiudicato lo scontro diretto della scorsa settimana contro i ciociari di Moreno Longo, non ha intenzione di fermarsi oggi pomeriggio al 'Piola' contro il Novara allenato da un altro ex dopo Eugenio Corini, ovvero Domenico Di Carlo. In Piemonte i rosanero chiedono strada per non perdere il treno promozione che vedrà anche Empoli e Frosinone giocare in contemporanea con i siciliani. Da battere però ci sarà un Novara a metà classifica a quota 34 senza particolari problemi con la zona salvezza ma nemmeno con velleità da play-off che si è resa capace di fermare quest'anno, come dimostra la gara d'andata proprio con il Palermo battuto 2-0 al 'Barbera', anche le grandi del campionato.Non una settimana esaltante per Tedino in fatto di recuperi. Il tecnico rosanero infatti perde ben due pedine importanti nel reparto arretrato con Bellusci e Rolando che costringono l'ex Pordenone a reinventare nuovamente il reparto arretrato e la fascia sinistra. Si torna al 3-5-2 con in difesa davanti all'ormai solito Pomini dunque i polacchi Dawidowicz e Szyminski con lo sloveno Struna. A centrocampo gli intoccabili sono Rispoli, Jajalo e Gnahorè (Murawski e Chochev partono dalla panchina) con Coronado che arretra solo sulla carta in posizione da mezzala per poi svariare sul fronte della trequarti, per dare sostegno alla coppia d'attacco, mentre sulla fascia sinistra si rivedrà Fiordilino. In avanti nessun dubbio sull'impiego di Nestorovski e La Gumina che gara dopo gara iniziano a prendere confidenza sulla loro reciproca presenza in campo con Moreo e Trajkovski che potrebbero fare un'apparizione a gara in corso.Di Carlo punta invece sulla coppia Sansone-Puscas con l'ex Benevento che ha avuto un ottimo impatto nella sua esperienza con i piemontesi realizzando addirittura sei reti dal suo arrivo nel mercato di gennaio. Nel 4-4-2 troveranno spazio poi davanti a Montipò Golubovic, Chiosa, Troest e Calderoni. A centrocampo Moscati, Ronaldo, Casarini ed il palermitano Di Mariano completano l'undici di Di Carlo.Marco Serra di Torino.