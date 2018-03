"Nell'esultanza per il secondo gol ho sentito il mister che gridava perchè ha sentito un grosso dolore all'orecchio e poi ha passato il resto della gara con la testa che gli girava e adesso si sta tranquillizzando. Non è stato trovato nulla in terra ma so di certo che il mister è una persona leale e non finge sicuramente".

con il Novara non è Bruno Tedino bensì il suo allenatore in seconda Carlo Marchetto che si presenta in sala stampa facendo un pò di chiarezza in più sull'episodio capitato al tecnico rosanero in occasione del secondo gol di La Gumina:: "C'è rammarico perchè dopo un primo tempo dove non abbiamo trovato le contromisure nella ripresa abbiamo trovato i due gol che ci hanno permesso di andare avanti. La nostra pecca è stata quella di non trovare il gol definitivo per chiuderla così come ci è capitato anche col Frosinone"."Abbiamo la fortuna di avere ragazzi della città che hanno senso d'appartenenza e alla maglia grandissima e questa gara li ha sicuramente ripagati per il lavoro che li ha porta sempre a farsi trovare pronti".