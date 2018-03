PALERMO - Un campo dai dolci ricordi, contro una squadra che arride ai rosa. Il Palermo ritorna al Silvio Piola di Novara dopo quasi quattro anni: l'ultima volta risale alla stagione 2013-14, 3 Maggio 2014, e con la vittoria per 1-0 firmata Franco Vazquez i rosa volarono aritmeticamente in Serie A. Il bilancio a Novara resta ampiamente a favore dei padroni di casa: nei ventiquattro precedenti ben undici i successi del Novara, appena quattro quelli del Palermo. I rosanero, però, sono imbattuti dal 26 Ottobre 1975. Era il campionato di Serie B e decise quel match un gol di Fiaschi.

ha sempre seduto sulla panchina del Mantova, affrontando prima il Sudtirol e poi la Pistoiese. Il bilancio è di una vittoria per parte e due pareggi. Torna da ex a Novara Bruno Tedino: il tecnico sedette sulla panchina dei piemontesi nella stagione 98-99, campionato di Serie C2. Il match di domani sarà l'ottavo scontro diretto, con un bilancio in perfetta parità nei sette match disputati (3 vittorie ciascuno e un pareggio). Stesso discorso vale per Mimmo Di Carlo, anche lui ex del match. I precedenti con il Palermo sono dieci e bilancio di parità. L'ultima partita risultò particolarmente amara per il Palermo, con l'eliminazione dalla Coppa Italia dopo i calci di rigore.