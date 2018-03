PALERMO - Squadra che vince non si cambia. Dopo due successi consecutivi il Palermo si prepara alla trasferta di Novara con il chiaro obiettivo di inanellare la terza vittoria, quella che fuori casa manca ormai da dicembre. La squadra di Tedino già stamattina è partita alla volta del Piemonte dove sosterrà la rifinitura pre partita. Mai come questa volta, però, Tedino avrà pochi dubbi in merito alla formazione da schierare. Si va infatti verso la conferma dell'undici che ha battuto il Frosinone, ma con un cambio obbligato vista la squalifica di Bellusci, fermo ai box anche per un infortunio.

La soluzione è alquanto scontata e porta il nome di Pawel Dawidowicz. Il polacco giocherà nella retroguardia insieme al connazionale Szyminski e ad Aljaz Struna, leader di questa difesa. Un terzetto non inedito visto che i tre hanno giocato insieme contro il Venezia. Il modulo sarà il 3-5-2, ma tutto dipenderà dalla posizione in campo di Igor Coronado. In settimana Tedino lo ha provato nella posizione di mezzala, ma con ogni probabilità il brasiliano svarierà tra la linea di centrocampo e la trequarti. Una libertà di movimento che, nelle scorse partite, ha consentito a Coronado di tornare il giocatore imprevedibile visto nel girone d'andata.

Sulle corsie esterne di centrocampo dovrebbero agire Rispoli e Rolando. Il condizionale è d'obbligo per il secondo che, nonostante stia vivendo un buon momento di forma, si è alternato in settimana con Accardi e Fiordilino in quella posizione. In mezzo, invece, la coppia Jajalo-Gnahoré è certa del posto, con Murawski e Chochev ancora una volta partenti dalla panchina ma pronti ad entrare a partita in corsa. Non ci sono dubbi neanche sulla coppia di attacco, visto che Nestorovski e La Gumina saranno confermati nel reparto offensivo.