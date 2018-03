Si inizia davanti a Piazza Verdi con al centro i giovani palermitani, tra la Primavera ed i ragazzi che sono riusciti ad approdare in prima squadra. "Sicuramente è motivo d'orgoglio giocare nel Palermo - racconta Fiordilino - io e La Gumina siamo cresciuti insieme. Per noi palermitani è motivo d'orgoglio, daremo il massimo". Insieme ai ragazzi c'è il nuovo direttore sportivo rosanero Aladino Valoti che parla della linea verde del Palermo: "Questa è una costante del Palermo calcio e di quello che vuole fare il presidente Zamparini. Non è il solo pescare all'estero dei talenti come ha fatto, ma anche lavorare su coloro che crescono nel settore giovanile. Gli ultimi ad uscire sono stati Pezzella e Lo Faso, adesso ci sono i tre in prima squadra. Seguiamo anche molto i giovani della Primavera".Un rapporto ottimo con il patron Zamparini, riuscito a resistere ad ogni sorta di pensiero d'esonero dopo le tre sconfitte di fila che ormai sono un ricordo passato: "Con il presidente abbiamo un rapporto schietto, pulito e leale perché lo merita - ammette Tedino - Mi ha dimostrato tanta passione e mi ha messo a disposizione qualsiasi cosa per lavorare, le persone leali fanno piacere per il confronto". Non solo calcio nella vita dell'allenatore veneto, ma anche il grande amore per la famiglia: "Mio figlio mi ha detto che ha uno scopo nella vita, essere allenato da me. Ho due grandi passioni, il calcio e la famiglia. Quando finisco di lavorare non averli tra le braccia è una cosa che mi pesa"."Lui l'ho conosciuto a Coverciano, dove abbiamo scambiato qualche battuta importante a livello calcistico su sistemi di gioco, lavoro e preparazione. Gattuso è un allenatore sanguigno, determinato e voglioso. Oltre a Cutrone e Donnarumma vorrei citare Locatelli: sono tre ragazzi meravigliosi. Quando si fondono moralità e disponibilità si diventa grandi giocatori".Il primo a parlare è Nestorovski: "Pensavano tutti che dopo questa retrocessione sarei andato via da Palermo - racconta il macedone - ma questa squadra mi ha dato la possibilità di giocare in Serie A e adesso voglio riportarli in massima serie. Quando segno c'è un mio amico in Macedonia che offre il caffè a tutti (ride, ndr)". Gli fa eco sull'obiettivo del ritorno in Serie A anche Andrea Rispoli: "Abbiamo le potenzialità per poter riconquistare la Serie A. Siamo fiduciosi e sono anche contento di segnare. Non mi posso lamentare, sono una persona fortunata perché ho trovato anche l'amore a Palermo. Cosa potevo chiedere di più?"."Quando sono andato via di casa sognavo di diventare un calciatore, sognavo di giocare. Adesso ho realizzato il mio sogno e sono contento. Non so se ero più forte di Pogba, ma entrambi avevamo potenzialità importanti. Ora faccio la mia strada e spero di arrivare un giorno al suo livello attuale. Ha dimostrato in Italia di essere forte, deve adattarsi in Inghilterra". Chiosa sul futuro: "Sono a Palermo, spero di rimanere qui per tempo".