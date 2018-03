Una squadra totalmente rivoluzionata quella a disposizione di Mimmo Di Carlo, subentrato poco più di un mese fa ad Eugenio Corini: "Sono allenatori diversi, ma di qualità - racconta Tedino in conferenza stampa - Di Carlo è del 1964 come me, abbiamo giocato contro diverse volte sia a livello Primavera che in Serie C. Sono state sempre partite belle. Lui è un tecnico molto capace e bravo, è un grande lavoratore e uno che ha l'intensità da quando era calciatore. Il trasferimento alla squadra di questa energia e volontà è stato semplice ed ha reso il Novara più forte di prima, senza nulla togliere a Corini"."In quel campo la palla diventa come una pallina magica che rimbalza dappertutto. Il contrasto e le secondo palle saranno fondamentali, loro sono abituati a questo e noi un po' meno. Dal punto di vista tecnico-tattico il Novara di adesso ha dei giocatori diversi, soprattutto lì davanti dove adesso ci sono Sansone e Puscas. Sono un po' più sostanziosi dal punto di vista atletico, quel campo agevola la rapidità. Noi sui sintetici abbiamo sempre fatto fatica"."Noi all'andata eravamo una squadra in progressione, con aspetti negativi e aspetti positivi. Noi all'andata con Pro Vercelli e Perugia abbiamo vinto due partite difficili, al ritorno abbiamo perso risultando molto più convincenti. Penso e immagino che, tra mille difficoltà, la squadra ha un'identità ben precisa rispetto all'andata. Anche se andassimo a Novara in otto non mi abbatterei, siamo sempre stati abituati ad affrontare le difficoltà. Perdere dei giocatori importanti da fastidio, se sono tutti nello stesso reparto come Bellusci, Rajkovic e Aleesami ancor di più. È come se mischiassi diversi ingredienti e c'è bisogno di tutti per la miscela giusta. Il Napoli, per esempio, gioca il miglior calcio del Mondo con la miscela giusta. Quando si trova un certo tipo di equilibrio da fastidio l'assenza di alcuni giocatori. Se entra un giocatore diverso, però, non è detto che l'effetto sia diverso"."Sembra da parte mia un discorso chiaramente di parte. La cosa che mi rattrista un po' non è il regolamento o il fatto che non abbia giocatori, io devo cercare le soluzioni migliori affinché questa squadra si regga in piedi. In questo mondo c'è poca obiettività: nessuno dice che è una situazione grottesca, fermano la Serie D per fare il Torneo di Viareggio. C'è qualcosa che stona. Io, però, non mi addentro in discorsi più grandi di me o che non mi riguardano. Devo trovare delle soluzioni che permettano al gruppo di avere sempre una ossatura ed equilibrio in una situazione difficile".Obiettivamente siamo una squadra con una grandissima possibilità di andare in Serie A: questo mi fa incazzare perché se abbiamo delle determinate caratteristiche dobbiamo dimostrarle in ogni partita, come se giocassimo sempre contro il Real Madrid o il Barcellona. Si è visto contro Ascoli e Frosinone, queste cose qui sono importanti da capire soprattutto per i giocatori. Quando si vince si tende a essere dei faciloni"."La Gumina, per esempio, è in continua evoluzione e dopo questa annata può essere un giocatore di grandissima prospettiva. Il Palermo, per voce mia, da sempre vuole vincere il campionato. Ma noi non siamo una squadra di un altro pianeta e le altre squadre da asilo. Noi ci esponiamo, gli altri si nascondono e dicono che siamo noi i più forti. Ci sono squadre che hanno fatto 37-38 gol con due attaccanti (Empoli, ndr) e si nascondono. Sappiamo quali sono i meriti degli avversari e quali sono i nostri. Migliorare le lacune è l'obiettivo da qui alla fine per raggiungere il traguardo finale".- prosegue - Per noi è un giocatore importante, che può farci fare il salto di qualità. Voglio spendere delle parole soprattutto per chi non sta giocando, come Murawski e Chochev che sono molto vicini ai miei principi di gioco e stanno facendo benissimo. Arriverà il loro turno: meriterebbero di giocare anche in certi ruoli dove abbiamo qualche carenza". Chiosa finale di Tedino su Rolando: "Su di lui puntavamo e puntiamo molto. Si sta sforzando di fare il quinto di centrocampo, nonostante sia un'ala. Ha grande gamba e accelerazione, si sta applicando anche nella fase di non possesso. Ha bisogno di grande continuità".