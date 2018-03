Il Palermo ritrova nel suo cammino il Novara, prima formazione che in questa stagione è riuscita a battere i rosanero di Bruno Tedino. Era il 21 Ottobre 2017 ed i piemontesi vinsero per 2-0 con la doppietta di Moscati. Sembra quasi un'altra epoca visto che quel Novara era guidato da Eugenio Corini, poi esonerato in 4 Febbraio e sostituito da un altro ex Palermo, Mimmo Di Carlo. Eppure quella sconfitta per i rosanero fu quasi salutare visto che svegliò la squadra da quello che sembrava un cammino fin troppo semplice nella serie cadetta, cosa che la realtà ha dimostrato non essere.Dopo quel match, infatti, Tedino abbandonò definitivamente la difesa a quattro, un esperimento che non trovò sbocco nell'arco della stagione. Un punto basso da cui ripartire, ma non il più basso di quest'anno raggiunto con le tre sconfitte consecutive a inizio 2018. Sembra quasi un segno del destino che la partita di ritorno contro il Novara si presenti in questo punto della stagione, con un Palermo che arriva col morale alle stelle dopo le due vittorie consecutive di cui una nello scontro diretto col Frosinone.In ogni caso lo stadio piemontese evoca bei ricordi per il Palermo che nell'ultimo anno di Serie B festeggiò la promozione proprio lì. Sperando che anche quest'anno l'epilogo sia lo stesso della stagione con Beppe Iachini.