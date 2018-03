Per il tabloid inglese la maglia del Palermo 2007/08 è l'11a più bella della Serie A negli ultimi 50 anni: “Non si vedono troppe maglie con il colore rosa nel calcio, ma il Palermo ha indossato questo colore con orgoglio dal 1907. Fondata nel 1900, il club siciliano ha giocato in rosso e blu per i primi sette anni prima di passare al rosa e nero. A un secolo dal cambio di colore – scrive il Guardian –, la Lotto ha prodotto una maglia pregiata indossata quell'anno da Andrea Barzagli, Edinson Cavani, Fabrizio Miccoli e Amauri. Il tradizionale rosa e nero è stato completato con un rivestimento in oro, che ha aggiunto un tocco in più ad un design già nitido”.