PALERMO - In cerca del successo perduto. Il Palermo nella trasferta di Novara andrà in cerca della vittoria esterna che manca dal 10 dicembre 2017: era la sfida del San Nicola ed i rosa vinsero per 3-0 contro il Bari nella migliore prestazione lontano dal Barbera dell'intera stagione. L'ultimo trionfo prima di un filotto negativo esterno: tre pareggi e due sconfitte, appena un gol messo a segno. Proprio questo è un altro "tabù" che il Palermo dovrà sfatare, quello del digiuno di gol fuori casa che dura ormai da 441 minuti. L'ultimo a siglare una rete in un match esterno è stato Aleksandar Trajkovski nel pareggio per 1-1 a Cesena.

aveva il migliore rendimento fuori casa dell'intero campionato di Serie B, con la serie di undici risultati utili consecutivi interrotta solo dalla pesante debacle di Empoli, poi seguita dal ko a Perugia. Un calo che ha fatto scendere il Palermo al quinto posto nella classifica del rendimento lontano dalle mura amiche, a dieci punti da un super Cittadella.serve anche un successo esterno per dichiarare questo Palermo definitivamente fuori dalla crisi. Partita dal significato doppio, quindi, per i ragazzi di Tedino che devono proseguire il loro inseguimento verso l'obiettivo stagionale, la promozione in Serie A.