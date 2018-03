Due giorni dopo l'annuncio del suo esonero, l'ex tecnico dell'Akragas ha parlato per Goalsicilia.it, parlando della sua avventura biennale nella città dei Templi e soffermandosi in particolare su questa annata, in cui il Gigante sta facendo grandissima fatica e si trova all'ultimo posto, con appena 11 punti conquistati e ben sedici di ritardo dal quartultimo posto. Da qui la decisione del sollevamento dall'incarico: "Ero convinto che potevamo fare qualcosa di buono, poi quando ci hanno tolto la deroga per giocare all’Esseneto è sprofondato tutto. Sponsor non ce ne erano più, eravamo sempre in trasferta, i problemi economici eccome se c’erano. Ho cercato di prendermi tutte le responsabilità ma i risultati non mi hanno accompagnato e quando è così l’allenatore paga. Fino alla decima partita, oltre ad aver proposto un ottimo calcio, avevamo un’autostima molto alta. L’anno scorso avevamo un livello tecnico assolutamente inferiore, ma c’era un’anima, un carattere importante. Quest’anno il livello tecnico era più alto, ma ci è mancato quel carattere per reagire alle situazioni difficili. In ogni caso ringrazio i ragazzi, perché hanno lavorato in situazioni abbastanza complicate senza mai lamentarsi"."Ringrazio Ernesto Russello, in questi mesi mi ha dato tanto, ma poi eravamo soli. Meritano un grazie Davide Sardo l’addetto stampa, il dottor Taverna per me è stato un secondo padre, i custodi, il massaggiatore e i magazzinieri. In momenti di difficoltà sono stati eccezionali. Non credo tornerò ad Agrigento a breve, quindi colgo l’occasione per ringraziare tutti loro. Un grazie va anche a Peppino Tirri, che mi ha portato qui, e a Totò Catania che l’anno scorso ci è stato molto vicino". Il tecnico ha spiegato anche le mancate dimissioni, reclamate dal patron Alessi: "Ho vissuto la mia professione 24 ore su 24, dedicando praticamente tutto il tempo all’Akragas. E poi a luglio scorso, con mia madre in fin di vita, io sono partito per consegnare la domanda di iscrizione a Coverciano e così via. Da allenatore credevo in questa squadra più di qualche pseudo tifoso o giornalista che continua a screditarmi. Alessi voleva che mi dimettessi, facendo anche un comunicato che ritengo davvero fuori luogo. Mi ha detto che dovevo rientrare in sede, quando lui non si è visto una sola partita nostra".Non è ancora arrivata l'ufficialità, ma in un'intervista per TVA Agrigento ha svelato di avere già in mente per il suo ritorno all'Akragas, dopo l'esperienza da responsabile dell'area tecnica nella stagione che ha portato la squadra dai dilettanti alla serie C: "Mi sono messo a disposizione di un paio di amici che mi hanno chiamato e mi hanno chiesto una collaborazione da oggi a venire, e non potevo dire di no. È chiaro che la situazione è drammatica, non c'è bisogno che lo dica io, ma quantomeno si dovrà provare a stimolare questo gruppo che non sembra così scarso, per fare qualcosa di buono e ridare dignità a questa squadra. La città non merita sicuramente di fare queste prestazioni, perciò sarà difficile ma quantomeno ci metteremo voglia per recuperare la dignità e salvare una categoria, forse non con i numeri ma almeno dal punto di vista morale. Non parliamo di salvezza, la distanza è siderale. Ma dobbiamo salvare la dignità della squadra, della società e della città, per poi programmare un progetto per il futuro, sperando che la società ne venga a capo dal punto vista finanziario".La cordata di imprenditori provenienti dall'Iran avrebbe deciso di dare una nuova accelerata a questo affare, tanto che in queste ore alcuni esponenti del gruppo di uomini di affari persiani sarebbero tornati ad Agrigento per incontrare il tandem composto dal patron Silvio Alessi e dal legale del club Enzo Caponnetto. Due settimane dopo l'ultima visita, avvenuta sempre sul prato dello stadio Esseneto, gli imprenditori iraniani - che già finanziano il club locale del Padideh Khorasan Football - avrebbero incontrato lo stesso Alessi all'interno dell'impianto di gioco della città dei Templi, per fare un punto sulla trattativa nel silenzio dello stadio che ovviamente non è accessibile al pubblico. Dopo una visita presso il parco archeologico di Agrigento, uno dei delegati della cordata dovrebbe recarsi anche presso il campo delle Fontanelle per dare un'occhiata ai gruppi del settore giovanile biancazzurro.