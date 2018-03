per la prova convincente di sabato scorso nello scontro diretto con il Frosinone: “Un segnale molto importante, contro una squadra molto buona come il Frosinone, candidata alla promozione. Fare un certo tipo di gioco e ottenere un risultato positivo è la dimostrazione di essere usciti da un momento delicato. L'andamento non è stato brillantissimo, ma abbiamo saputo reagire uscendone più forti”.“Le difficoltà le incontriamo sempre, è normale che dobbiamo essere bravi noi ad esaltare le nostre qualità e le lacune degli avversari. Le cosiddette piccole, che si chiudono, dobbiamo cercare di imbucarle per far loro del male. Normalmente contro il Palermo non giocheranno mai a viso aperto, dobbiamo essere bravi noi a capire come fargli male”.“Abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata, abbiamo dominato. Poi è normale che la sosta tolga qualcosa, a tutti – ha ammesso Rispoli –. Abbiamo cercato di reagire, ci sono state difficoltà iniziali dopo le vacanze e abbiamo perso brillantezza. Col lavoro abbiamo cercato di capire cosa stessimo facendo in meno, Tedino ci ha dato indicazioni e adesso è tutto un crescendo. Piano piano stiamo nuovamente risalendo ai nostri livelli”.“Quando le cose non vanno come devono andare, c'è tanta preoccupazione. Senza i risultati, è normale che i giocatori siano demoralizzati, come tutto l'ambiente. Le cose poi possono andare in un certo modo. Noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, di fare andare bene l'allenatore, ma questo con i risultati”.“Cannavacciuolo ci ha mostrato i suoi pensieri, cercando di farci capire concetti quali porsi degli obiettivi. Può essere un valore aggiunto. Sicuramente è una persona che può essere positiva, può dare qualcosa anche ai giovani”.“Pensando all'andata dobbiamo sicuramente recuperare quanto perso, affronteremo un campo che non è il top, in sintetico, ma come giocano loro giocheremo anche noi. Dobbiamo fare tesoro di quanto fatto all'andata per riprenderci quanto lasciato”.“Che manchino sei nazionali è un dispiacere – ha aggiunto Rispoli –, ma le prossime partite le affronteremo al cento per cento, con tutti i giocatori disponibili. Vedremo come si evolverà la situazione, ma adesso anche chi ha giocato poco ha la possibilità di dimostrare il proprio valore e di darci una grande mano”.“I giocatori devono pensare al campo e ai risultati, la società pensa al suo dovere. Il presidente fa le sue valutazioni, ci dispiace per una persona come il direttore, ma ne è arrivato uno altrettanto bravo e dobbiamo pensare solo al calcio. Le questioni dirigenziali sono affare della società. Spiace per Lupo, ma siamo felici per Valoti. Ora andiamo avanti verso l'obiettivo della promozione”.“Premettendo che Posavec è un ottimo portiere, giovane, e che come tutti i giovani può fare qualche errore, se Tedino si è affidato a Pomini non è da intendere come una bocciatura. Ovviamente Pomini per l'età ha più esperienza e la mette al servizio della squadra, ma Posavec avrà sicuramente il suo spazio e le sue occasioni. Qui siamo tutti utili alla causa e al nostro obiettivo collettivo. Siamo una squadra, oggi tocca a me e domani tocca a un altro, così facendo si arriva tutti assieme all'obiettivo”.“Gnahoré sta dimostrando di avere ottime potenzialità, penso sia un giocatore molto importante per noi e sono contento che lo stia dimostrando. Sono contento anche di altri giocatori, i nuovi stanno dimostrando di essere all'altezza delle ambizioni della società, come i polacchi. Penso che la società abbia fatto un ottimo lavoro con loro”.“Per l'esperienza che ha, Bellusci ci ha dato una grossa mano. Chi ha giocato di meno, però, ora ha la possibilità di mostrare il suo valore”.“Personalmente spero di potere fare altri gol, ma quel che conta è vincere, anche sempre 1-0. Non m'interessa fare dieci gol a partita, se poi ne segniamo due o tre ben venga”.“Balogh ha grandi potenzialità, non gli manca nulla. Ha avuto dei problemi fisici che lo hanno limitato, adesso per fortuna sta bene e spero possa essere un valore aggiunto, perché è un ragazzo eccezionale e merita tante cose belle”.“All'andata m'hanno tolto un gol, ormai però è passato. Sono contento del salvataggio sulla linea, diciamo che mi sono ripreso qualcosa. Sono contento della vittoria, però. Fare gol è sempre un'emozione, ma anche salvarne uno sulla linea è bello”.“Non ci affidiamo solo a Nestorovski per i gol, avere i Chochev, i Gnahoré, i Coronado, ma anche me stesso, sperando che pure La Gumina possa essere un valore aggiunto, è meglio. Abbiamo una rosa che sotto porta ha dimostrato di saper fare diversi gol, il che ci ha permesso di raggiungere risultati ottimi”.“Il Frosinone era a +6 e ci siamo rimessi in carreggiata, non è semplice vincere con loro o rimontare con l'Ascoli. Abbiamo fatto delle cose ottime, ma prima non eravamo scarsi e ora non siamo fenomeni. Serve equilibrio, abbiamo fatto ottime cose, ma ancora non abbiamo ottenuto nulla. Mancano tredici partite, non siamo ancora in zona promozione e qualcosa ci manca. Oggi non si deve pensare a cosa fanno le altre, solo con i tuoi risultati puoi superare le avversarie. Se fai un filotto di vittorie, alla fine le riprendi. Devi cercare in ogni partita di puntare al massimo, ai tre punti. Dopo le tredici partite si tirano le somme. Oggi non puoi puntare a Empoli e Frosinone, devi puntare a vincere partita dopo partita”.“Dieci gol? Eh, un attaccante li fa dieci gol. Segnare fa piacere, ma quel che conta di più è andare in Serie A, perché se segno senza andare in A che succede? Tutto sommato l'importante è vincere”.“La storia lo dice, c'è sempre la sorpresa nel campionato di Serie B, come la Spal dello scorso anno – ha detto l’esterno rosanero –. Il passato ci insegna a guardare un po' tutto, ci sono ottime squadre come il Cittadella che sta avendo un buon rendimento e va rispettato. Altre squadre come Venezia e Parma hanno giocatori quotati, sono potenzialmente in corsa per giocarsi la Serie A. Però dobbiamo pensare solo a noi, altrimenti bruciamo energie inutili”.“Sono contento per Diamanti, era fuori da un bel po' e fa piacere vedere un vecchio compagno rimettersi in gioco, con un gol per giunta. Ha qualità e darà una grossa mano al Perugia”.“Una cosa molto toccante quanto accaduto ad Astori, se ci penso ancora oggi è pesante, ti segna e ti logora. Ti chiedi perché a 31 anni possano succedere certe cose, con un futuro davanti e una famiglia. Una cosa terribile, la vita a volte è crudele. Questa cosa ha legato tutto il calcio, non ci sono rivali su queste situazioni. C'è solo grande dispiacere per quanto accaduto”.