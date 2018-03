In vista della partita contro il Carpi, infatti, si aprirà una nuova emergenza visti gli impegni amichevoli delle varie Nazioni. Sono già sei i calciatori rosanero convocati dalle rispettive selezioni: Trajkovski e Nestorovski (doppia amichevole della Macedonia con Finlandia e Azerbaijan), Balogh (doppio match per la sua Ungheria Under 21 di qualificazione all'europeo di categoria contro Cipro e Belgio), Chochev (amichevoli per l'Ungheria contro Bosnia e Kazakistan), Posavec (qualificazione ad Euro U21 2019, contro Repubblica Ceca e Moldavia) e infine Struna (amichevoli per la Slovenia contro Austria e Bielorussia). Resteranno a Palermo, invece, Mato Jajalo che non dovrebbe essere convocato dalla Bosnia e Haitam Aleesami visto l'infortunio che lo sta tenendo fermo ai box.Il match in terra ligure, infatti, è in programma giovedì 29 marzo, il giorno dopo l'ultima amichevole di diverse squadre motivo per cui Tedino si ritroverebbe ad affrontare ben due partite in una situazione precaria e senza diversi titolari. Il Palermo ha già affrontato questa emergenza nelle precedenti finestre, ma questa volta rischia di trovarsi con l'acqua alla gola anche per i diversi infortuni. Senza Struna, per esempio, i rosa si ritroverebbero con il solo Accardi come centrale di ruolo a disposizione.(rimasto a Palermo a novembre poiché la sua Slovenia non disputò incontri), e di Nestorovski, due giocatori cardine del gioco di Tedino e che andrebbero a disputare match amichevoli. Impossibile, invece, evitare la convocazione di Balogh e Posavec visto che le formazioni Under 21 giocheranno degli incontri ufficiali di qualificazione all'Europeo in programma l'anno prossimo in Italia."Se non andiamo in Serie A chiedo i danni – esordisce il patron –. Abbiamo già incaricato da una settimana i nostri legali. Ad una società che sta lottando per la promozione portano via giocatori per le amichevoli, non è possibile. Ci vuole un tam-tam anche da parte dei tifosi, si sta andando contro i valori dello sport. Dove sono questi valori se ci tolgono mezza squadra per giocare delle amichevoli?"."In questo momento siamo messi malissimo, ci manca solo che convochino pure i polacchi. A quel punto non giochiamo più ed è paradossale che non intervenga la nostra Federazione, non quelle straniere". Chiosa finale del patron sul futuro del club, con Cascio che non sembra essersi fatto avanti negli ultimi mesi: "È sparito – racconta – non so se aspettasse o meno il fallimento. Io sto comunque trattando con altri gruppi, gente che ha acquistato società in Inghilterra e Spagna. Finché non si sblocca l'istanza di fallimento, però, nessuno può farsi avanti. All'estero questa inchiesta ha fatto malissimo, tutte le mie operazioni finanziarie sono bloccate da otto mesi".