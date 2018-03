Eddy Gnahoré si è letteralmente preso il Palermo nelle ultime settimane e lo ha fatto a suon di gol pesanti. Ultima in ordine di tempo quella contro il Frosinone, la quarta in una stagione vissuta con dei sali e scendi ma che in questo periodo sta vivendo il momento di forma migliore. Il Palermo non può fare a meno di Gnahoré: è questo il succo del discorso, con il francese che ha relegato in panchina anche Ivaylo Chochev, giocatore che nelle gerarchie di Tedino sta in cima sin dall'inizio, e Radoslaw Murawski, "pupillo" di Zamparini che aveva chiesto a gran voce il suo impiego. Il tecnico, però, ha deciso di puntare sulla coppia Jajalo-Gnahoré che sta regalando ai rosa sia quantità che qualità, il binomio perfetto per la mediana a due.ventidue presenze in stagione tra Serie B e Coppa Italia, impiegato per un totale di 1318 minuti e quattro reti messe a segno. Sotto il piano realizzativo è la migliore annata per il centrocampista francese che al massimo aveva siglato tre gol in un anno, nella stagione 2015-16 quando vestiva la maglia della Carrarese. E proprio in quel periodo sfiorò l'approdo in rosanero, prima di essere corteggiato e acquistato dal Napoli. Anche Gnahoré stesso ha ammesso che il suo arrivo a Palermo è stato tardivo, ma sicuramente ha rispettato le attese. Si è fatto un po' attendere anche quest'anno, ma il processo d'inserimento nel gruppo a disposizione di Tedino è stato graduale e costante.Proprio i partenopei, club che hanno ceduto il francese al Palermo la scorsa estate, vantano un diritto di recompra che si potrà esercitare nei prossimi tre anni, ma con prezzi a salire fino a 4 milioni di euro. Zamparini ed il neo ds Valoti cercheranno sicuramente di blindare uno dei talenti cristallini a disposizione di Tedino.