Il Palermo ha trovato il secondo successo consecutivo battendo il Frosinone tra le mura amiche. Tre punti importanti arrivati contro una diretta concorrente che fanno sorridere il patron Maurizio Zamparini: "È stata una bellissima vittoria, soprattutto dal punto di vista psicologico - racconta il patron al sito ufficiale del Palermo - Abbiamo ritrovato il Palermo del girone d'andata, penso che proseguiremo così da qui alla fine. Dobbiamo cercare di vincerle tutte perché siamo affiancati da due squadre forti come Empoli e Frosinone, oltre a qualche squadra che sta venendo su. Il Palermo che abbiamo visto ieri, però, è veramente forte e credo possa andare in Serie A"."Fa grande piacere vedere la gente alla squadra per tifare la loro squadra - prosegue Zamparini - Sono contento perché questo è il pubblico che ho trovato quando sono arrivato a Palermo e che ci aveva abbandonato. Ci siamo ritrovati. Sono felice di portare il Palermo in Serie A, ma sarà anche il mio ultimo anno da presidente. Ricordo ai tifosi che la squadra è la loro". Zamparini spende parole d'elogio anche per Eddy Gnahoré, decisivo ieri e al quarto gol in stagione: "Sono contento per Gnahoré, è un bravissimo ragazzo, così come tutta la squadra che con serenità ha ritrovato l'energia e la fisicità che è mancata all'inizio del girone di ritorno. È una squadra che ha ritrovato la forma e già oggi è tornata in campo perché bisogna capire che bisogna sempre dar il massimo"."La sconfitta dell'andata è stata una delle poche positive di Corini e una delle poche negative nostre. Il percorso fatto nel girone d'andata e quanto successo all'inizio del girone di ritorno ha fatto raggiungere alla squadra, al mister e allo staff la maturità per raggiungere risultati positivi".