Al "Menti" di Castellammare di Stabia è stata una domenica da incubo per l'Akragas che perde per 7-0 contro la Juve Stabia. Il punto più basso per il Gigante, abbattuto a suon di gol da un avversario entrato in campo con quella fame, grinta e voglia che è mancata ai ragazzi di Lello Di Napoli, adesso sempre più sulla graticola e a rischio esonero.prima con Camarà che perde il tempo giusto dentro l'area, poi con un break non concluso per una posizione di offside di Dammacco. La resistenza agrigentina dura venti minuti, quando Mastalli sblocca il risultato. Sovrapposizione del centrocampista delle vespe che sfrutta la dormita della difesa agrigentina per battere Vono. Passa qualche minuto e Paponi raddoppia, sfruttando una dormita della difesa ospite. Prima dell'intervallo altre due reti della Juve Stabia, ma di pregevole fattura: Strefezza insacca con un tiro a giro all'incrocio dei pali, poi serve Canotto che in area controlla benissimo e con un pallonetto scavalca Vono.All'attaccante delle vespe bastano quattro minuti per mettere a segno due gol, prima di firmare il tris personale ad un quarto d'ora dalla fine. Nessuna reazione dell'Akragas che va via dalla Campania a testa bassissima, alla quinta sconfitta consecutiva e al decimo ko consecutivo esterno. L'ultimo posto è sempre più desolante per gli agrigentini.21'pt Mastalli, 29'pt Paponi, 39'pt Strefezza, 44'pt Canotto, 9'st Simeri, 12'st Simeri, 31'st Simeri: Branduani: Nava, Bachini (8'st Redolfi), Allievi, Crialese; Vicente, Viola (8'st Matute), Mastalli (17'st Calò); Canotto, Paponi (8'st Simeri), Strefezza (24'st D'Auria).: Pezzella, Dentice, Severini, Gaye, Berardi, Franchini, Sorrentino.: Ferrara-Caserta: Vono; Mileto, Danese, Ioio (17'st Raucci); Scrugli (1'st Petrucci), Navas (1'st Caternicchia), Sanseverino (1'st Carrotta), Zibert, Pastore; Dammacco, Camarà (17'st Minacori).: Lo Monaco, Saitta, Gjuci, Bramati.Di Napoli.: Nicola Donda di Cormins: Sanseverino (A)