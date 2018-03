PALERMO - La vittoria del gioco rosanero. Tedino può sorridere dopo i tre punti guadagnati contro il Frosinone, uno scontro diretto che rilancia le ambizioni del Palermo: "Mi fa piacere perché penso che il protagonista di questa sera è stato il gioco del Palermo. Il merito è dei ragazzi. Dopo un periodo difficile solo un gruppo con buoni attributi riesce ad avere un certo tipo di reazione. Sono frasi fatte, ma avevamo voglia di sprigionarla questa energia". Tedino spende parole positive per il pubblico, accorso oggi in massa al Barbera: "È stata una serata positiva, anche perché i tifosi ci hanno fatto un bel regalo giungendo in molti e noi abbiamo ricambiato. Speriamo questo possa essere l'inizio verso un obiettivo comune. Tifiamo per la città e vogliamo portarla in una categoria molto importante. Abbiamo bisogno di questo tipo di atmosfera che ci dà qualcosa in più".

Abbiamo fatto un periodaccio, ora abbiamo vinto una partita giocando bene. Questo deve essere motivo scatenante per far capire alla squadra la sua forza. Avevamo qualche defezione, ma questa squadra ha fatto capire che quando si accende diventa un rullo compressore. Bisogna dare continuità a queste prestazioni"."I ragazzi hanno detto che se li tengono per la prossima partita - ironizza Tedino - Dispiace perché ci sono state 2-3 occasioni belle. L'importante è esserci, aver creato tante occasioni contro il Frosinone è importante. Adesso bisogna chiudere la saracinesca e pensare alla partita di Novara contro una squadra difficile che ci ha battuto all'andata, oltre a giocare in un sintetico"."Il Frosinone è una squadra con la esse maiuscola, giocherà fino alla fine per vincere il campionato. Le qualità le hanno, inutile nasconderle. Anche stasera sono riusciti, specialmente nella parte finale del primo tempo, ad aver diverse occasioni. Ciano è sempre un pericolo pubblico. Per noi aver vinto questa gara ha un significato importante. Chiosa finale di Tedino su Coronado: "Per me sono importanti i principi, non i numeri. Igor gioca con intelligenza in ogni parte del campo. Sotto certi aspetti non era da togliere, ma spende tante energie a livello tecnico e mentale. Giusto, quindi, centellinarlo".