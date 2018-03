"Partiamo dal presupposto che quando si perde si è sempre arrabbiati, questo è un dato di fatto. Sono dispiaciuto per aver preso gol dopo un minuto dall'inizio della ripresa, anche in maniera abbastanza fortunosa con un rimpallo nel triangolo. Quel gol è stato preso nel momento sbagliato della partita perché ti mette in salita, giocando fuori casa con una squadra forte come il Palermo. Abbiamo avuto qualche difficoltà nell'aggirare il loro muro difensivo. Sapevamo che questa partita sarebbe stata vinta sugli episodi, noi siamo stati penalizzati. Non è stata una brutta prestazione, sapevamo le difficoltà che avremmo trovato"."Subentrare non è mai facile. Loro hanno fatto il possibile. Matarese si è disimpegnato bene, trovandosi in 2-3 volte nel poter servire i compagni con il passaggio decisivo. Paganini lo stiamo recuperando dopo due lunghi infortuni. Questo fa parte del suo percorso verso la forma migliore. A Cremona ha giocato dall'inizio, oggi è subentrato nel momento migliore. Bisogna avere pazienza per aspettarlo"."Ci siamo sempre detti all'interno dello spogliatoio che il nostro percorso deve portarci a giocarci qualcosa di importante a fine stagione. Se deciderà uno scontro diretto o un gol lo si vedrà alla fine. Non dobbiamo farci distrarre dallo svantaggio negli scontri diretti. Non è mancato nulla questa sera a livello di approccio, dedizione e impegno. Abbiamo trovato di fronte una squadra che difficilmente sbaglia questi match. Il Palermo ha giocato con un pizzico di entusiasmo in più, sotto questo aspetto non mi sento di rimproverare i ragazzi. Abbiamo ancor più voglia e rabbia per il proseguo".