"Non soffro la pressione racconta in mixed zone - provo sempre a dare il mio contributo alla squadra. Sono contento per il gol, da fiducia a tutta la squadra. Mi sento bene sia fisicamente che mentalmente, sto lavorando e sto facendo tanti sacrifici. Sappiamo che abbiamo avuto un piccolo momento di difficoltà, abbiamo fatto una vittoria che ci da fiducia."Non mi pongo limiti, non ho obiettivi per i gol. Se li faccio aiuto la squadra e sono contento. Il tifo alle spalle è importantissimo, i nostri tifosi sono fondamentali. Con loro possiamo fare molto di più e li ringraziamo per questo". Chiosa finale sul passato, quando giocava con Kondogbia e Pogba: "Non ci penso mai al passato, penso al presente e al futuro. Ci sentiamo ogni tanto Kondogbia e Pogba".