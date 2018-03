POMINI 7 Strepitoso nel primo tempo quando sfodera ben tre interventi di fila su altrettante conclusioni ciociare. Solita saracinesca.STRUNA 6,5 Grinta e personalità per lo sloveno che quando non vede compagni liberi si prende la responsabilità di far salire la squadra palla al piede.BELLUSCI 6,5 Una roccia nei contrasti e l'esperienza in più a disposizione di Tedino per una difesa che non fa passare quasi nulla a questo Frosinone.DAWIDOWICZ 6 Forse la migliore gara del polacco in difesa anche se una piccola sbavatura poteva costare cara.RISPOLI 6,5 E' tornato l'esterno più forte del campionato cadetto e si vede. Gli avversari non lo tengono fisicamente e lui è l'arma in più per i suoi.GNAHORE' 7,5 Gestisce palla, inventa, segna. Il francese ha il merito di trovare un gol fondamentale per il campionato del Palermo e si merita la palma del migliore in campo.JAJALO 6,5 Un metronomo indispensabile per questa squadra. Non sbaglia un passaggio e cerca anche il sigillo personale.ROLANDO 6,5 Anche l'altro esterno gioca una gara quasi perfetta prima che i crampi non lo costringano a lasciare il campo anzitempo.CORONADO 7 Tarantolato, sgusciante, quasi imprendibile. Il folletto rosanero non trova il gol ma incanta come sempre.NESTOROVSKI 6,5 E' sfortunato nel cogliere un palo nel primo tempo, poi tanto lavoro oscuro per aprire gli spazi al compagno di reparto.LA GUMINA 7 A beneficiare del lavoro di Nestorovski è il palermitano che fa a sportellate con gli avversari e vince quasi sempre il confronto. Delizioso il suo assist per Gnahorè in occasione del vantaggio rosa.SZYMINSKI s.vMURAWSKI S.VTRAJKOVSKI S.V