PALERMO - Dopo più di dieci giorni il Palermo scalda nuovamente i motori per tornare in campo. Un giorno ancora, un ultimo allenamento per i ragazzi di Tedino prima del big match contro il Frosinone. Una partita che può dire molto sulla stagione dei rosanero, motivo per cui Tedino sta riflettendo fino all'ultimo sulla formazione da mandare in campo. La seduta odierna, quella della rifinitura, servirà per sciogliere gli ultimi dubbi.

Orientativamente non ci si dovrebbe scostare molto dal 3-4-1-2 visto contro l'Ascoli e provato anche per la partita contro il Parma, poi posticipata. La novità più importante arriva dalla difesa dove Tedino ha provato Dawidowicz come centrale di destra insieme agli ormai abituali Struna e Bellusci. L'inserimento del polacco può portare all'esclusione del connazionale Szyminski, anche se il polacco resta in corsa per un posto sull'esterno di sinistra. Tedino riflette se dare una chance a lui oppure schierare Rolando. Sulla destra, invece, Rispoli non ha rivali.

L'altro dubbio riguarda il centrocampo. Al fianco di Jajalo è lotta aperta tra Gnahoré, Murawski e Chochev per una maglia da titolare. A spuntarla potrebbe essere il bulgaro, anche se non è da escludere Gnahoré che sta vivendo un buon periodo di forma. Infine l'attacco. Tedino potrebbe scegliere di dare fiducia a La Gumina, come fatto con l'Ascoli e alla vigilia di Parma. Trajkovski, però, scalpita per tornare dall'inizio dove ci saranno sicuramente Coronado in posizione di trequartista e bomber Nestorovski.