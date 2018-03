PALERMO - Un nuovo test contro un attacco super. Dopo aver fallito la prova contro l'Empoli, il Palermo si ritrova di fronte un altro grande reparto offensivo: quello del Frosinone. I ciociari sono il secondo miglior attacco del campionato di Serie B, proprio dietro ai toscani di Andreazzoli. Un test significativo, quindi, per la retroguardia rosanero, rimasta inviolata appena una volta negli ultimi cinque match, con lo 0-0 in casa della Pro Vercelli.

Troppo poco per una difesa che era diventata il fiore all'occhiello della squadra di Tedino, ma che resta comunque la migliore del campionato con venticinque reti subite. Una formula difensiva a tre che non è variata nei numeri, ma giocoforza negli interpreti vista la cessione di Cionek. Un addio che sicuramente ha portato ad uno scompenso per il vuoto che si è creato: Rajkovic si è rivelato ancora una volta fragile ed il suo rientro è durato appena due match, Szyminski ha avuto momenti altalenanti mentre non è stata considerata l'ipotesi del giovane Accardi. Anche così si giustificano i passaggi a vuoto per una reparto arretrato che ha dovuto riprendere le contromisure, guidata sempre da Struna e Bellusci. Soprattutto il primo - stakanovista rosanero con più di duemila minuti giocati - sta vivendo forse la migliore stagione da quando è a Palermo, anche se adesso è chiamato ad una prova di maturità insieme ai compagni.

I quattro gol subiti a Empoli bruciano ancora, per una difesa che si arrivava a quel match da vero e proprio bunker, in realtà facilmente scardinato dalla coppia Donnarumma-Caputo. Stavolta ci saranno davanti Ciano e Daniel Ciofani, insieme autori di ventiquattro reti. Un bomber ed una spalla all'altezza della situazione, quello che manca al Palermo che dietro a Nestorovski sta faticando a trovare un attaccante "di scorta" che garantisca continuità di rendimento sotto porta. Ecco che allora la difesa del Palermo dovrà fermare una squadra da 52 gol in totale e una media di 1,79 a partita. L'importanza di questo match è racchiusa anche in questo.