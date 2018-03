PALERMO - Dici Frosinone e per Aleksandar Trajkovski c'è un ricordo che riemerge dal passato. Era il 12 Dicembre 2015, ormai più di due anni fa, ed il macedone metteva a segno un grande gol contro i ciociari al Barbera. Palla di Chochev sulla sinistra per Trajkovski che punta un avversario e dal vertice dell'area lascia partire un destro a giro che si insacca all'incrocio dei pali. Un gol che in tanti hanno paragonato a quelli di Alessandro Del Pietro, e proprio l'ex numero dieci della Juventus elogiò il macedone per quella rete. Ricordo lontano di una sera del Barbera che riaffiora proprio a qualche giorno da una nuova partita contro il Frosinone tra le mura amiche.Era il primo gol di Trajkovski con la maglia del Palermo, con i tifosi che con un pizzico di diffidenza l'avevano accolto, non conoscendo le sue qualità e criticandolo. Sembra quasi di raccontare l'attualità visto che non è cambiato molto nel corso dell'avventura del macedone in rosanero. L'incostanza nel rendimento è sempre stata una sua caratteristica, per un giocatore che ancora è da considerare giovane (la carta d'identità dice venticinque anni, saranno ventisei a settembre) ma non più un giovanissimo talento che deve sbocciare. Da inizio anno Tedino ha detto di puntare su di lui, per fare emergere quelle caratteristiche che Trajkovski ha nascoste. Queste, però, si sono viste soltanto in alcuni frangenti, come ad inizio stagione tra la partita contro la Virtus Francavilla in Coppa Italia e contro lo Spezia alla prima di campionato, e spesso sono rimaste nascoste come negli anni scorsi.Titolare sì, ma non un inamovibile. Nelle ultime quattro partite Trajkovski in due occasioni è rimasto a guardare, in casa contro Ascoli e Foggia. Quasi come il giocatore sentisse la pressione di giocare tra le mura amiche, a volte diventate nemiche per i mormorii dei tifosi. La grande occasione potrebbe essere contro il Frosinone. Due volte sceso in campo contro di loro in Serie A, in entrambi i casi gol e vittoria. All'andata restò in panchina e finì 0-0. Adesso Trajko scalda i motori per tornare in campo e riprendersi il Palermo.