PALERMO - Prosegue il tour del Palermo Calcio nei luoghi storici della città. Stavolta il protagonista è Eddy Gnahoré, in giro per il mercato di Ballarò. Arrivato la scorsa estate in rosanero, il centrocampista francese ha subito trovato un bel rapporto con la città di Palermo: "La cosa che mi piace di più è il tempo, si sta bene, oltre al cibo - racconta - Sono innamorato dei dolci, anche se so che non fanno bene per il lavoro che faccio. Resto un fan dei dolci. Si vive bene, si sta bene: tutto questo fa piacere. È una città molto calorosa, ma la cosa principale è il traffico. Da dove vengo io, Parigi, il traffico è molto intenso. Sotto questo aspetto si somigliano molto".

"Mi sono spostato da casa molto giovane per il calcio, sono uscito a 11 anni. Ho sempre girato da solo fino ad arrivare qua, questo mi fa piacere. Ho sempre guardato il calcio alla tv, oltre a giocarci. Sono sempre stato un calciatore dentro. Noi ci alleniamo tutti i giorni, non ho tempo per fare molte cose. Guardo la tv, sto sul divano e mi riposo"."Ho sempre vissuto in città - racconta Gnahoré - ma dopo sei mesi a Palermo inizio a preferire il mare. Siamo uniti, noi giocatori andiamo spesso fuori a cena. Questo ci da forza per dare il massimo dentro il campo".