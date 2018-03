Da quando Haitam Aleesami si è fatto nuovamente male, il Palermo si trova con un vuoto nella corsia di sinistra. Un ruolo dove non c'è un reale sostituto e dove il papabile sostituto (Rolando) non si è rivelato tale.per un totale di appena settantaquattro minuti. Pochi per un giocatore che probabilmente non sta convincendo appieno un Tedino che gli ha preferito Szyminski.Vedi contro l'Empoli, dove il Palermo ha sofferto dalle parti del polacco. Szyminski ha dimostrato di avere qualche difficoltà in quel ruolo, normale per un giocatore che nasce centrale difensivo. Eppure è il più impiegato da Tedino come esterno di sinistra, un ruolo dove ha provato in allenamento anche Andrea Accardi. Questa ipotesi, però, è l'extrema ratio che difficilmente vedremo. Il tutto sempre aspettando il rientro di Aleesami, un giocatore che appena sarà nuovamente disponibile prenderà il suo posto senza alcun problema. Intanto bisogna proseguire con l'emergenza e la scelta spetterà sempre al tecnico: nessuna gerarchia e scelta partita dopo partita su chi sarà il padrone della corsia dove manca il suo vero titolare.