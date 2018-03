PALERMO - Sempre più lo stakanovista a tinte rosanero. Aljaz Struna è il giocatore più impiegato in questa stagione da parte del tecnico Bruno Tedino. Un totale di 2250 minuti disputati con la maglia rosa in campionato, unico calciatore del Palermo ad aver sfondato finora il muro dei duemila minuti in Serie B. Non certo una novità visto che lo sloveno quest'anno è stato rilanciato dal Tedino che ha creduto in lui sin dal primo giorno di ritiro. Una certezza nella difesa a tre, così come Giuseppe Bellusci impiegato in ventuno incontri per più di 1700 minuti. Due giocatori che, tra l'altro, sono accomunati da una curiosità: sono sempre scesi in campo quando sono stati convocati. Una difesa con due pilastri ed un terzo giocatore a "giro": dopo l'addio di Cionek, il difensore più impiegato è Przemyslaw Szyminski con ben 1550 minuti.Se Struna è il giocatore più impiegato, chi lo segue nel "podio" virtuale è Mato Jajalo. Il bosniaco è vicino al traguardo dei duemila minuti che, però, non riuscirà a sfondare nel match contro il Frosinone. Ce la dovrebbe fare, invece, Igor Coronado, terzo giocatore più impiegato da Tedino e secondo in campionato. Gli basteranno ventidue minuti sabato pomeriggio al Barbera per raggiungere questo traguardo. E pensare che il brasiliano è stato fermo in alcuni momenti per le noie muscolari, altrimenti lo stakanovista rosanero poteva essere lui.Da notare, invece, i dati sull'impiego degli attaccanti. Ovviamente il più utilizzato è Ilija Nestorovski (ventitré presenze e 1734 minuti disputati), ma alle sue spalle è n po' bagarre tra gli altri calciatori del reparto offensivo. Il secondo è il connazionale Trajkovski, anche se La Gumina nelle ultime settimane si è avvicinato al traguardo dei mille minuti. Sei presenze su sette convocazioni, invece, per Stefano Moreo che però ha giocato finora solo 181 minuti. Un numero che sicuramente crescerà nelle prossime settimane per un giocatore fortemente voluto da Tedino nella sessione invernale di calciomercato.