In questo mese, infatti, l'allenatore ha in carriera la media punti più alta: 1,82 a partita. Un numero ben sopra la media di tutto l'anno che si attesta a 1,45. Momenti di alta e di bassa, con un solo obiettivo, quello di cancellare un mese di Febbraio da incubo che ha fatto scendere sia i rosa in classifica che la media-punti di Tedino. In comune con il mese precedente, però c'è l'inizio con un big match: trenta giorni fa era l'Empoli, adesso è il Frosinone. Bisognerà iniziare bene per affrontare al meglio un mese di Marzo che vedrà un piccolo tour de force, con cinque partite da disputare.Il 13 Febbraio - probabilmente - il Palermo recupererà il match del Tardini contro il Parma, prima di giocare qualche giorno più tardi a Novara. Due trasferte consecutive, come accaduto a Febbraio con Perugia e Pro Vercelli. L'impegno contro i piemontesi sicuramente sarà importante per dimenticare la debacle dell'andata, un ko che pesò molto nell'economia della squadra.Una partita che sembra agevole, ma che dovrebbe trovare una difficoltà in più vista la probabile assenza di diversi giocatori impiegati con le rispettive Nazionali. Sicuri assenti Balogh e Posavec - anche se sembra il male minore - da capire se il Palermo avvierà nuove "trattative" diplomatiche per trattenere in rosa i vari Nestorovski, Trajkovski e Struna visto che le loro Nazionali giocheranno soltanto delle amichevoli. Poi Marzo si chiuderà con il turno pre pasquale a Chiavari contro l'Entella. Cosa troverà il Palermo dentro l'uovo? Vedremo se sarà una dolce o un'amara sorpresa...