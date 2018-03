Una partita importante, ma non decisiva del campionato come sottolinea il tecnico Bruno Tedino: "La sfida contro il Frosinone è importante, ma dà tre punti come le altre - ammette al Giornale di Sicilia - Punti pesanti, chiaro, ma noi dobbiamo fare il nostro percorso consapevoli di giocare una partita alla volta. Quindi adesso sotto col Frosinone, poi si vedrà. I record mi interessano pochissimo, praticamente nulla. Sto facendo di tutto per portare questa squadra in una categoria importante e questo è quello a cui voglio guardare. I record non fanno vincere, né portano al salto di qualità. Noi dobbiamo cercare quella continuità di rendimento che ci ha permesso di stare lì davanti"."Da quando sono stato piccolo sono sempre stato restio ai festeggiamenti e ai sogni, ma i miei figli nelle ultime due stagioni mi hanno detto quanto siano stufi di vedere gli altri festeggiare. Allora, come ho detto loro, adesso mi auguro che arrivi il nostro turno". Il tecnico, però, ricorda l'inizio della stagione: "Questa squadra non deve dimenticare da dove è partita, dalle difficoltà avute a livello ambientale dopo la retrocessione. C'è stata una depressione e la squadra deve ricordarsi il percorso fatto, se mai ci fosse un bisogno di accelerare"."Con Fabio abbiamo condiviso tutto, lavorando giorno dopo giorno in simbiosi, io, lui e Zamparini. Dobbiamo fargli un grande regalo, perché rimarrà un nostro tifoso e per quello che abbiamo costruito insieme. Valoti ha un buon vantaggio, conosce Palermo avendoci giocato in passato. Il nostro scambio di vedute è avvenuto in maniera continuativa nel corso di questi giorni, c'è stato un confronto per aprirgli la porta e spiegargli cosa è accaduto qui dall'inizio della stagione"."Non mi sento mai tranquillo, neanche se vinco dieci partite di fila. Voglio metterci la faccia, avere la possibilità di fare delle scelte e di essere messo sempre in discussione. Zamparini devo ringraziarlo per l'opportunità di allenare liberamente, facendo le mie scelte. Gliene sono grato, nella mia vita mi sono sempre confrontato tantissimo con le persone che mi stanno attorno e anche chi è arrivato adesso mi darà l'opportunità di arricchire il team"."Non è venuto meno l'entusiasmo, ma la quantità. Paradossalmente in trasferta i nostri tifosi ci hanno dato più volte una grossa mano e proprio per questo voglio spendere solo parole d'elogio verso la nostra tifoseria. A Cremona sono stati loro a spingerci dopo il vantaggio della Cremonese, portandoci alla vittoria. Anche in casa, adesso, si è vista una tifoseria eccezionale. Ho un rapporto sempre molto cordiale con tutti. Con le persone che ho conosciuto ho un rapporto splendido. Poi, in realtà, io a Palermo sto vivendo ben poco la città, perché mi piace lavorare e per il momento io ed il mio staff abbiamo tutt'altra missione da compiere".