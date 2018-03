Per il Palermo è iniziata la settimana che porterà al big match di sabato pomeriggio contro il Frosinone. Una marcia d'avvicinamento sicuramente diversa da quella che ci si poteva aspettare visto il rinvio della partita di Parma. Tedino ed il suo staff sono stati costretti a rimodulare il programma degli allenamenti, svolgendo due sedute nel weekend: una sabato in Veneto e una ieri pomeriggio allo stadio Renzo Barbera. Oggi giorno di riposo e da domani di nuovo tutti in campo. La marcia d'avvicinamento sarà questa e sicuramente consentirà a chi era uscito affaticato dalla sfida infrasettimanale con l'Ascoli di recuperare il massimo delle forze.Il motivo è presto detto: da qui alla fine della Serie B ci sono ancora tredici partite (quattordici per il Palermo, considerando il recupero che dovrà disputare anche l'Empoli) e le insidie non mancano. Una categoria dove tutti possono perdere con tutti (vedi il ko interno proprio del Frosinone contro il Perugia) o lasciare punti per strada (come l'Empoli contro l'Avellino).visto che consentirebbe di riavvicinare i ciociari con l'occasione dell'aggancio nel recupero, ma anche una sconfitta non metterebbe la pietra tombale sulla lotta per la promozione, anche se la complicherebbe.Su tutte il Bari, squadra che sembra maggiormente determinata nella rincorsa verso la Serie A. Dopo un periodo di blackout la squadra di Grosso si è decisamente ripresa, ma dovrà fare i conti anche con un calendario che sarà particolarmente ingolfato con due recuperi da disputare.Sempre senza dimenticare Venezia (in serie utile da sei incontri) e Parma. Insomma, un campionato ancora lungo e che il Palermo non deciderebbe - in positivo o in negativo - con il match contro il Frosinone.