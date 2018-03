Un successo netto e meritato dei calabresi, che passano nel secondo tempo grazie al rigore di Tito e il gol di Bubas, nel mezzo il doppio giallo per Bossa che ha spianato la strada alla Vibonese.“Due episodi ci hanno tagliato le gambe, anche se abbiamo giocato al di sotto delle nostre qualità e la Vibonese è una signora squadra. E’ diventata difficile dopo un rigore molto discutibile con il giocatore che era girato al contrario e l’espulsione di Bossa che è scivolato sul pallone. Nemmeno giocando 12 ore di fila avremmo potuto fare qualcosa d’importante, ci sono state situazioni molte strane ed episodi chiari, senza nulla togliere alla Vibonese ed ai suoi meriti. Noi, però, non abbiamo giocato da Messina e non cerco giustificazioni”.“Abbiamo dovuto cambiare per gli under – spiega Modica relativamente all’undici iniziale – stravolgendo l’impostazione di base della squadra senza Lia, tenendo in attacco Rosafio e Ragosta e dovendo mettere un ’99. Inoltre Yeboah in settimana era stato poco bene”.“In una partita intera abbiamo ricevuto solo tre punizioni. Al di là di questo non abbiamo fatto una buona prestazione e credo che il risultato alla fine sia giusto. Se la Vibonese non perde da 22 partite c’è una ragione. Noi siamo stati poco incisivi e molto macchinosi. Mancano solo otto partite alla fine dal campionato e nel girone di ritorno abbiamo avuto soltanto un rigore a favore, pur giocando tanto in fase offensiva. Questo mi sorprende. Non dobbiamo mollare però nulla sino al 6 maggio. Chi veste questa maglia deve sapere che ha un sapore speciale”.