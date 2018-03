Sembra quasi una formula magica, ma in realtà serviva soltanto un pizzico di logica. Contro l'Ascoli, ormai una settimana fa, il Palermo ha ritrovato il vero Igor Coronado. Un giocatore in grado di fare la differenza da solo, ma che nelle ultime partite si era smarrito schierato nel ruolo di mezzala. Una posizione del campo che non si adatta alle caratteristiche del brasiliano, il quale ha bisogno di giocare più vicino alla porta e con libertà di movimento. Due componenti che avevamo già visto a inizio campionato, prima che Tedino gli disegnasse un ruolo diverso.Resta quasi il dispiacere di non averlo visto in campo a Parma, match che poteva dargli continuità sul rendimento dopo che era uscito in gran fiducia dal match contro l'Ascoli. Servirà ancora qualche giorno prima di vederlo di nuovo all'opera, ma sulla posizione di trequartista dietro alle due punte non ci sono dubbi. Questo è diventato il nuovo modulo-base del Palermo che si affida sull'asse di tre senatori: Rispoli, Coronado e Nestorovski.D'altronde il Palermo ha dimostrato di girare al meglio quando tutti e tre sono messi nelle migliori condizioni, per poter rendere al meglio. Ed in un momento importante della stagione averli ritrovati tutti assieme è senza dubbio la cosa migliore per questo Palermo.