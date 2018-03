che arriva in un momento particolare per la stagione e che rende ancor più tortuoso il percorso che porta all'obiettivo dichiarato della serie A. Per il Palermo di Bruno Tedino la nevicata che ha costretto a saltare l'importante match con il Parma porta diversi rimpianti per il tecnico ex Pordenone che avrebbe voluto giocare ieri per dare slancio al successo conseguito qualche giorno prima con l'Ascoli che aveva interrotto una serie di quattro gare senza i tre punti. L'obiettivo dei rosanero, che in settimana si erano preparati al meglio per affrontare i ducali di D'Aversa, era quello ovviamente di tornare in Sicilia con un risultato positivo in grado di dare ulteriore slancio in vista del match casalingo di sabato 10 marzo contro il Frosinone.hanno assistito da spettatori all'ultima giornata di campionato con proprio i ciociari di Longo vittoriosi dopo il ko col Perugia ed il pari con la Cremonese vincendo di misura con il Novara e staccando di altri tre punti, in attesa che il Palermo recuperi la gara con i ducali, i siciliani. Un turno non particolarmente fortunato per Nestorovski e compagni visto che lo stop forzato per le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la sfida del 'Tardini' hanno permesso anche alla rivelazione Cittadella di farsi sotto in classifica e addirittura sopravanzare il Palermo di una lunghezza mettendo i rosa in quarta posizione, quantomeno per una settimana.va recuperata la concentrazione per il match clou della prossima giornata davanti al proprio pubblico, una gara che al netto dell'attuale classifica risulta dunque decisiva per le sorti della stagione di entrambe le squadre con il Palermo chiamato a rispondere presente al più presto ai progressi delle avversarie per non finire nella mischia delle pretendenti ad un posto nei play off con le varie Bari, Venezia e Parma pronte a cogliere un passo falso dei siciliani. Il gruppo di Tedino, che nel frattempo non è ancora tornato alla base ma ha preferito una deviazione già programmata prima del match col Parma in Veneto, attende in ogni caso anche l'esito della sfida di lunedì dell'Empoli contro la mina vagante Foggia. Un risultato negativo dei toscani terrebbe infatti ancora apertissima la corsa alla testa della classifica con il Palermo che dopo il Frosinone potrebbe subito recuperare anche la gara non disputata ieri.