TRAPANI - Il Trapani continua a vincere e convincere. La squadra di Calori prevale in modo netto contro il Fondi, ribadendo la propria intenzioni di recitare un ruolo da protagonista nel girone meridionale della serie C. I granata si impongono 3-1 grazie a un avvio di ripresa da applausi. Vendicata, così, la sconfitta dell'andata.

Il Trapani non si fa prendere dalla frenesia del gol a tutti i costi e prova a ragionare, la prima conclusione degna di nota giunge al 28' con Campagnacci, respinta dalla retroguardia laziale. Gli ospiti hanno una ghiotta occasione per passare tre minuti più tardi, ma sulla botta mancina di Mastropietro è provvidenziale l'intervento di Furlan che riesce a tenere in equilibrio il punteggio. In chiusura di frazione è ancora una volta Campagnacci a rendersi pericoloso: la mirà, tuttavia, non è un granché. Si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.La mossa di Calori si rivela vincente, il Trapani trova maggiore fluidità nello sviluppo della manovra e al 49' perviene al vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Silvestri impatta di destro e fa esplodere di gioia il "Provinciale". A quel punto, il Fondi scompare dal campo e i padroni di casa possono dapprima mettere in sicurezza il risultato, dopodiché addirittura chiudere virtualmente l'incontro con oltre mezz'ora di anticipo rispetto al novantesimo. L'uno-due che mette le ali ai granata a cavallo tra il 56' e il 58': Scarsella di testa trova il momentaneo 2-0, quindi è Evacuo di destro a mandare in onda i titoli di coda. Di Ghinassi all'86' la rete della bandiera per i laziali. Terza vittoria consecutiva per il Trapani, Calori può ritenersi soddisfatto.TRAPANI: Furlan, Rizzo, Drudi, Scarsella, Evacuo (34’st Murano), Fazio, Silvestri, Campagnacci (1’st Minelli), Palumbo (37’st Aloi), Marras (28’st Polidori), Corapi (1’st Steffè). A disposizione: Pacini, Pagliarulo, Canino, Girasole, Visconti. All. Alessandro CaloriFONDI: Elezaj, Ghinassi, De Martino (36’st Quaini), Corticchia (36’st Sakaj), Ricciardi (14’st Nolè), Mastropietro (26’st Addessi), Galasso (14’st Vastola), Mangraviti, Polverini, Corvia, Paparusso. A disposizione: Cojocaru, Pompei, Vasco, Pezone, Stikas. All. Stefano SanderraARBITRO: Fabio Natilla di Molfetta; ASSISTENTI: Michele Falco di Bari e Pierluigi De Chirico di BarlettaNOTE: Ammoniti Silvestri, Drudi nel Trapani – Corticchia nel Racing Fondi; Recuperi 0'pt-3’st; Corner: 2-4; Spettatori: 3.320