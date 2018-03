viste le avverse condizioni climatiche della città Ducale. "Siamo chiaramente dispiaciuti di non giocare oggi contro il Parma - racconta Tedino al sito ufficiale del Palermo - una gara che avevamo preparato molto bene però obiettivamente le condizioni climatiche sono veramente proibitive".Visto il rinvio odierno, Tedino focalizza l'attenzione sul match di sabato prossimo contro il Frosinone: "In questo momento dobbiamo spostare l'attenzione sulla gara di sabato prossimo col Frosinone, un match molto importante che prepareremo al massimo come sempre".