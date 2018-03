Questo il comunicato congiunto del club emiliano e di quello rosanero: "Il Parma Calcio 1913 e l'U.S. Città di Palermo comunicano che, tenuto conto delle avverse condizioni atmosferiche, la gara Parma-Palermo inizialmente in programma oggi, sabato 3 marzo 2018 alle ore 15:00, è stata rinviata a data da destinarsi. la gara Parma-Palermo inizialmente in programma oggi, sabato 3 marzo 2018 alle ore 15:00, è stata rinviata a data da destinarsi.

Successivamente al sopralluogo effettuato nelle ultime ore e tenuto conto delle condizioni degli spalti e delle vie di accesso allo Stadio Tardini in seguito ad una nuova forte precipitazione nevosa, che potrebbe pregiudicare l’incolumità degli spettatori e degli addetti ai lavori, il G.O.S. ha rilevato che non sussistono le condizioni idonee per il regolare svolgimento della gara.

Nei prossimi giorni la Lega B comunicherà la data in cui verrà recuperata la gara".

negli ultimi giorni hanno reso impraticabile il terreno e gli spalti dell'impianto che ospita gli incontri interni della formazione gialloblu. La decisione è stata presa al termine di un lungo sopralluogo per decidere se vi fossero le condizioni per il regolare svolgimento del match e fosse garantito il rispetto delle norme di sicurezza per l'accesso e la fruizione dei diversi settori dello stadio da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.