Il Palermo non rientra in città dopo il mancato svolgimento dell'incontro in programma al "Tardini" ma punta più a nord per preparare le prossime sfide. Il cui ordine è ancora da stabilire. Nonostante il calendario preveda il match clou col Frosinone per sabato 10 marzo alle 18, sussiste una tenue possibilità che il confronto col Parma possa essere recuperato già la prossima settimana, in un giorno tra martedì e mercoledì.che già domani potrebbe emettere un responso sulla data del recupero del confronto tra gialloblu e rosanero. Ad ogni modo, il trasferimento in Veneto sarebbe avvenuto ugualmente anche in caso di gara disputata e, anche in caso di vittoria. Dunque smentita l'ipotesi di un ritiro punitivo in caso di k.o. in Emilia. Lo si evince dalla nota pubblicata sul profilo Twitter del club di viale del Fante: "Dopo il rinvio della gara Parma-Palermo, la comitiva rosanero si sta trasferendo, come da programma, in Veneto. Il programma tecnico è in via di definizione". Nel pomeriggio seduta in provincia di Verona.