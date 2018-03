PARMA (4-3-3) Frattali; Gazzola, Di Cesare, Iacoponi, Gagliolo; Scavone, Munari, Dezi; Insigne, Calaiò, Da Cruz.

PALERMO (3-4-1-2) Pomini; Struna, Bellusci, Dawidowicz; Rispoli, Gnahorè, Jajalo, Szyminski; Coronado; Moreo, Nestorovski.

Dalla vittoria con l'Ascoli alla trasferta del 'Tardini' contro il Parma Bruno Tedino cambia poco il suo Palermo che sembra aver ritrovato la strada giusta verso la vetta della classifica e nel match in programma oggi contro i ducali riproporrà dunque quel 3-4-1-2 che tanto bene ha fatto nel secondo tempo del turno infrasettimanale. Per far bene anche contro la formazione di D'Aversa l'ex tecnico del Pordenone dovrà puntare sugli uomini migliori a disposizione e facendo i conti con infortuni che hanno colpito il reparto arretrato. I rosa vanno ovviamente a caccia di un successo per accorciare ulteriormente su Frosinone ed Empoli poco più avanti e buttarsi definitivamente alle spalle il periodo peggiore di questa stagione, dall'altra parte gli emiliani invece non intendono mollare il treno che porta ai play off.Davanti a Pomini, confermato ancora una volta come titolare dopo tre gare, il primo correttivo da apportare è appunto in difesa con l'infortunato Rajkovic (stagione compromessa per lui dopo l'ennesimo stop, ndr) che verrà sostituito da Dawidowicz che dunque dal centrocampo viene nuovamente arretrato nel terzetto difensivo con Bellusci e Struna. A centrocampo torna disponibile Chochev anche se il bulgaro si accomoderà in panchina con Gnahorè che prende il suo posto al fianco di Jajalo. Sulle fasce Rispoli si è ripreso in pianta stabile il suo posto anche grazie alla doppietta all'Ascoli mentre sulla sinistra il ballottaggio fra Rolando e Szyminski vede leggermente in vantaggio il polacco rispetto all'ex Latina. In avanti Coronado trequartista dietro le due punte che stavolta saranno Nestorovski e Moreo con l'ex Venezia che supera nelle preferenze di Tedino sia La Gumina che Trajkovski.D'Aversa punta su un 4-3-3 iperoffensivo con Insigne, Calaiò e Da Cruz nel tridente e Dezi, matchwinner nella gara vinta contro la Salernitana, a centrocampo con Munari e Scavone. In difesa davanti al portiere Frattali non ci sarà il capitano Lucarelli ma la coppia di centrali composta da Di Cesare e Iacoponi ed i terzini che saranno Gazzola e Gagliolo.