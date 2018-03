Una spenta Sicula Leonzio lascia strada alla Juve Stabia che, tra le mura amiche, si impone con un 3-0 che non ammette repliche. Successo meritato per le Vespe che possono, così, consolidare la loro posizione nella griglia dei playoff. che non ammette repliche. Successo meritato per le Vespe che possono, così, consolidare la loro posizione nella griglia dei playoff.

SICULA LEONZIO: Narciso; Pollace, Camilleri, Aquilanti, Squillace; Davì (73' Petermann), Esposito (61' Lescano), Marano (56' D’Angelo); Bollino, Foggia, Arcidiacono (73' Gammone). In panchina: Ciotti, Gianola, Giuliano, Monteleone, Cozza, Sibilli, Russo, De Felice. All.: Diana.

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila (Macaddino-Baldelli).

NOTE: ammoniti Canotto, Bollino, Marano, Foggia

le uniche situazioni degne di nota riguardano gli infortuni di Melara (rimpiazzato da Canotto) e Marzorati che costringono la coppia formata da Ferrara e Caserta a un doppio cambio nel giro di pochi minuti. La Sicula Leonzio bada perlopiù a non subire, la sterile supremazia della Juve Stabia produce ben poco. Tuttavia, quando lo 0-0 sembra il risultato scritto col quale avviarsi negli spogliatoi, i padroni di casa passano: tocco di prima di Vicente per Canotto, abile a sfruttare la profondità e a battere Narciso sul primo palo. La rete sposta gli equilibri, rappresentando un contraccolpo psicologico difficile da digerire per la formazione di Diana.si conferma più che buona, questa volta con la complicità di Mastalli, per l'ex Trapani è un gioco da ragazzi siglare il 2-0 che, di fatto, pone fine alle ostilità. La Sicula avrebbe anche l'occasione per rientrare in partita, ma la conclusione di Bollino a ridosso dell'ora di gioco si spegne alta sulla traversa. Al 73' Canotto può festeggiare la tripletta personale, i successivi venti minuti servono solo per le statistiche. Per la Sicula un sabato da archiviare al più presto.JUVE STABIA (4-2-3-1): Bacci; Nava, Marzorati (25' Allievi), Bachini, Crialese; Viola (80' D’Auria), Vicente; Strefezza (80' Matute), Mastalli, Melara (8' Canotto); Paponi (80' Sorrentino). In panchina: Zanotti, Esposito, Dentice, Franchini, Redolfi, Calò, Berardi, Severini, Simeri. All.: Caserta-Ferrara.