PALERMO - Una nuova vigilia con un match di alta classifica. Il Palermo si prepara alla sfida di domani pomeriggio contro il Parma al Tardini, una partita che può tracciare la strada nelle ambizioni dei rosa dopo il successo di martedì tra le mura amiche con l'Ascoli. Per il Palermo, però, è stata anche una settimana di cambiamenti con l'addio a Fabio Lupo e l'arrivo di ben tre figure nuove: Aladino Valoti (ds), Claudio Bordon (responsabile preparatori atletici) e Andrea Cannavacciuolo (mental coach).

"In questo momento capisco la situazione, ma dobbiamo essere concentrati nella partita contro un avversario molto forte - racconta Tedino in conferenza stampa - La nostra attenzione è sicuramente rivolta a questa partita. Voglio però spendere parole importanti per una persona che è sempre stata con noi, che è Lupo. Ha svolto con me un lavoro importante e ha grandissime qualità sotto l'aspetto della comunicazione e della competenza. Non sta a me commentare nulla, è un grandissimo professionista e come tale rimane. Anche lui, dopo averlo salutato l'altra sera, ha a cuore le sorti di questa squadra. Si sente compartecipe, anche se dall'esterno e da esonerato, fa il tifo per noi. Pure per questo faremo molto per chi tifa per noi".

"A Perugia, per me, abbiamo fatto una buona partita - prosegue - Col Foggia abbiamo fatto 60 minuti buoni. Poi i pareggi contano: per la continuità e perché fanno punti. In entrambe le partite meritavamo qualcosa di più, a Vercelli anche, ma mettiamo caso avessimo fatto solo due punti in più, avrebbero pesato comunque. Questa squadra sotto l'aspetto mentale ha fatto una partita scadente solo a Empoli. Non è guarita perché non è mai stata veramente malata. Certo, in tre partite non abbiamo raccolto nulla e in un campionato come la Serie B è normale che faccia pensare negativamente in una squadra come il Palermo. In realtà non è stata una squadra malata".

Tornando a parlare del Parma, Tedino commenta il loro gioco: "Il Parma davanti ha Ciciretti, Baraye, Siligardi, Ceravolo, Calaiò, Di Gaudio, Insigne e Da Cruz. Giocatori di grande gamba e forza nell'uno contro uno. Per fortuna non giocano tutti. Si tratta di una squadra costruita molto bene e allenata in maniera organizzata, ha un buon blasone ed è costruita per vincere. Sarà difficile, ultimamente ha giocato anche col 3-4-3, ma non sono i numeri a fare la differenza".

Chiosa finale di Tedino sull'ambiente all'interno dello spogliatoio: "Per come sono fatto io, queste voci di liti sono state una scheggia che mi ha fatto un po' male. Sarebbe molto bello fare quel che abbiamo fatto a Bari, una prestazione importante e di maturità. Secondo me serve avere questo tipo di percorso, di prestazione. Abbiamo voglia di farlo, se non hai questo dentro, non recuperi. Succede come contro il Novara o come contro il Cittadella, che però è una squadra molto forte, che ti trita, e l'ho detto già a luglio. Se dentro però non hai lo spirito, perdi. Noi andiamo alla ricerca di una spintina in più. Non eravamo dei bidoni prima, non siamo dei fenomeni ora".

