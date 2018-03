Una partita preceduta dal botta e risposta al veleno tra l’ad rossazzurro Pietro Lo Monaco ed il presidente aretuseo Gaetano Cutrufo. L’ambiente è carico ed alla vigilia del match anche mister Paolo Bianco, con un passato da giocatore alle pendici dell’Etna, prova a spronare i leoni: “Naturalmente dobbiamo andare in campo sempre per provare a vincere le partite. Questa ha un sapore particolare per me da ex giocatore. Ci tengo a fare bene davanti ai miei ex tifosi e naturalmente ci piacerebbe regalare a tutta la città una gioia che manca da tantissimi anni”.“Ho l’imbarazzo della scelta e per un allenatore è un dato molto importante in questo periodo della stagione dove delle squadre sono in difficoltà, mentre noi abbiamo un organico ampio dove tutti stanno bene e si allenano bene. Per me questo è un valore in più”.“È vero che al Massimino ci saranno diecimila persone, ma in campo ci vanno i giocatori e non il pubblico. Tutta Siracusa tiene molto a questa partita – conclude Bianco –, il derby col Catania ha indubbiamente un valore più alto rispetto alle altre partite”.