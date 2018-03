L'esame ha evidenziato una frattura composta dell'emipiatto tibiale del ginocchio destro da impatto ed un versamento intrarticolare da stress in estensione dell'articolazione in esame. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso".

Non c'è pace per Slobodan Rajkovic, difensore del Palermo tecnicamente dotato ma allo stesso tempo fragile. Anzi fragilissimo. Come riporta il sito del club rosanero, il centrale serbo "si è sottoposto a una risonanza magnetica presso la Clinica Macchiarella.L'infortunio è avvenuto nei minuti conclusivi della sfida vinta dal Palermo contro l'Ascoli: Rajkovic, dopo essere uscito col supporto dello staff medico, aveva deciso di proseguire sino al termine dell'incontro. Un tentativo estremo di smentire i fatti, di dare esecutività a quel desiderio di campo dopo i tanti, troppi, mesi trascorsi lontano dal rettangolo di gioco. Non può essere calcio, d'altronde, senza il contatto col pallone. E con una costante rieducazione che finisce solamente per creare l'illusione di un ritorno definitivo tra le pieghe di gare da vincere, contrasti, uno contro uno, respinte e affini.e, nel complesso, poco più di duecento gettoni in dodici anni di carriera tra club e selezioni nazionali. Troppo poco per chi aveva coltivato il sogno di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel nascente Chelsea di Abramovich e che nel 2007 sfiorava il titolo continentale under 21, ottenendo comunque un argento di tutto rispetto. Dopodiché una serie interminabile di infortuni, l'ultimo nella serata di un 27 febbraio che, forse, potrebbe essere ricordato come l'inizio della riscossa per un Palermo recentemente in crisi di risultati e di identità. Provaci ancora, Slobodan. Non può finire così.