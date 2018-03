PALERMO - Due partite, centottanta minuto per rilanciare le proprie ambizioni. La vittoria di martedì contro l'Ascoli ha ridato nuova linfa al Palermo. Troppo presto per dire se il momento negativo è alle spalle, ma sicuramente i ragazzi di Bruno Tedino hanno dimostrato il loro reale valore con un'autentica prova di forza in dieci minuti del secondo tempo. Adesso, però, viene il bello con l'obiettivo di riconfermarsi e sicuramente gli esami sono importanti, insidiosi e fondamentali.

Nelle prossime due partite il Palermo può rilanciare le proprie ambizioni, con una vetta che adesso dista solo sei punti. Si inizia sabato pomeriggio, con la trasferta in quel di Parma contro la formazione di D'Aversa che sta usufruendo di un giorno in più per preparare questo match. Al Tardini c'è bisogno di rivedere un Palermo formato esterno come nel girone d'andata, interrompendo un digiuno di gol lontano dal Barbera che dura ormai da dicembre. Davanti c'è un brutto cliente, ma sicuramente superare questo scoglio consentirebbe al Palermo di arrivare al match contro il Frosinone nel migliore dei modi.

Lo scontro diretto in programma tra dieci giorni è importante, ma non decisivo visto che poi ci saranno tante giornate di campionato. I risultati del turno infrasettimanale hanno confermato ancor di più l'imprevedibilità della Serie B, dove tutti possono perdere con tutti.

Per Tedino due banchi di prova importanti e l'inizio di un mese che sicuramente sorride per il rendimento passato. Marzo è il mese migliore per media punti del tecnico rosanero, 1.82 a partita. Speriamo che la media venga confermata anche quest'anno.